День в истории 16 марта: 10 лет референдуму в Крыму, 165 лет со дня рождения Попова, Масленица в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 марта 2024 года
16 марта в разных точках Казани пройдут масленичные гуляния. Сегодня также отмечается День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел. Два года назад депутаты проголосовали за продление часов продажи алкоголя в Татарстане, 10 лет назад в Крыму прошел референдум о присоединении к России, 165 лет назад родился один из изобретателей радио Александр Попов, имя которого носит технопарк в Иннополисе. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Празднование Масленицы в Казани. Оно пройдет на нескольких площадках — в парке у ДК имени Саид-Галиева в Дербышках, а также у домов культуры в Кадышево, Константиновке, Юдино и Мирном.
- Субботние совещания под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Единая лига ВТБ, этап победителей — казанский УНИКС сыграет против красноярского «Енисея».
Кто родился: создатель закона Ома и командир первого в мире экипажа космического корабля
- 1751 — четвертый президент США в 1809—1817 годах, один из ключевых авторов Конституции США Джеймс Мэдисон (скончался 28 июня 1836 года).
- 1787 — немецкий физик Георг Ом (скончался 7 июля 1854 года). Известен как автор основного закона электрической цепи (закон Ома).
- 1859 — русский физик и электротехник Александр Попов (скончался 13 января 1906 года). Один из изобретателей радио. Его имя носит технопарк в Иннополисе. Также в честь Попова названа улица в Казани.
- 1927 — советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров (погиб 24 апреля 1967 года). Командир первого в мире экипажа космического корабля. Первый советский космонавт, побывавший в космосе дважды. Первый космонавт в мире, погибший в ходе полета — при завершении программы полета корабля Союз-1, когда во время спуска на Землю не вышел основной парашют спускаемого аппарата. В честь Комарова названа улица в Казани.
- 1935 — советский и российский актер, режиссер, сценарист, народный артист РСФСР Сергей Юрский (скончался 8 февраля 2019 года). Самые известные картины с его участием — «Золотой теленок» (1968), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Любовь и голуби» (1984), «Королева Марго» (1996), «Товарищ Сталин» (2011).
- 1941 — итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи (скончался 26 ноября 2018 года). Обладатель «Оскара» за сценарий и постановку эпического байопика «Последний император».
- 1969 — генеральный секретарь НАТО с 2014 года Йенс Столтенберг.
- 1974 — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РТ Наталья Гатауллина.
Кто скончался: изобретатель лампы накаливания и сын Есенина
- 1923 — русский электротехник Александр Лодыгин (родился 18 октября 1847 года). Создатель лампы накаливания.
- 1942 — советский ученый, один из основоположников жанра научно-популярной литературы Яков Перельман (родился 4 декабря 1882 года).
- 2016 — советский и американский математик, философ Александр Есенин-Вольпин (родился 12 мая 1924 года). Сын Сергея Есенина.
- 2019 — российская певица Юлия Началова (родилась 31 января 1981 года). Скончалась от заражения крови и сердечной недостаточности.
Праздники: День экономической полиции
- День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Дата связана с тем, что 16 марта 1937 года приказом НКВД был создан знаменитый Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС) в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР.
События в истории: выпустили тушь для ресниц, собрали первые советские автомобили, запустили первую в мире ракету на жидком топливе
- 1831 — в Париже опубликовали роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Он преследовал цель заставить людей задуматься о судьбах архитектурных памятников, и у него это получилось — уже спустя некоторое время после выхода романа сначала во Франции, а затем и по всей Европе поднялось движение за реставрацию и сохранение готических сооружений.
- 1870 — на нижегородском Сормовском заводе была пущена первая в России мартеновская печь для переработки передельного чугуна и лома в сталь нужного химического состава и качества.
- 1907 — первые в мире женщины-парламентарии были избраны в Сейм Великого княжества Финляндского, бывшего тогда частью Российской империи.
- 1917 — компания Maybelline выпустила первую современную косметику для глаз на каждый день — тушь для ресниц.
- 1926 — инженер-физик Роберт Хатчингс Годдард запустил первую в мире ракету на жидком топливе.
- 1936 — собраны первые советские автомобили ГАЗ-М1.
- 1962 — по всему Татарстану началась трансляция телепередач из Москвы.
- 1962 — в Советском Союзе с космодрома Капустин Яр был запущен спутник военно-прикладного назначения «Космос-1». Он сгорел 25 мая того же года в плотных слоях атмосферы.
- 1962 — Никита Хрущев объявляет о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой.
- 1976 — на Ямайской международной конференции подписано соглашение о новой мировой валютной системе.
- 2004 — в Архангельске произошел взрыв жилого дома, в результате которого погибло 58 человек.
- 2014 — в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова и Севастополя к Российской Федерации. По официальным результатам, более 95% населения проголосовали «за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».
- 2018 — у административного здания Казанского авиационного завода (КАЗ) рухнула часть стены. Обломками раздавило автомобиль директора предприятия Николая Савицких. Пострадала машина еще одной сотрудницы производства.
- 2020 — в России запустили сайт стопкоронавирус.рф. где была представлена актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире. В 2023-м портал переименовали в объясняем.рф.
- 2021 — в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю. Его установили 5 мая 2021 года, и, по сообщению администрации Заинского района, он был «изготовлен из огнеупорного материала — полимера». Стоимость объекта составила 1,65 млн. Подробнее о ЧП — в материале «Реального времени».
- 2022 — Россию исключили из Совета Европы.
- 2022 — две трети депутатов Госсовета РТ проголосовали за законопроект, отменяющий дополнительные временные ограничения на продажу алкоголя на территории республики. После принятия закона торговля спиртным будет разрешена с 8.00 до 23.00, как установлено федеральным законодательством. В пользу отказа от запрета на продажу спиртного с 22.00 до 10.00 послужили экономические доводы.
- 2023 — премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке к празднованию 220-летия Казанского федерального университета. Юбилей вуз отметит уже в этом году.
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