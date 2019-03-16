Умерла певица Юлия Началова

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла сегодня в Москве. Ей было 38 лет.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева на своей странице в Instagram.

Напомним, что в понедельник Юлию Началову госпитализировали в одну из больниц столицы. Причиной этого, по некоторым данным, стал резко увеличившийся уровень сахара в крови. Позднее врачи из-за тяжелого состояния Началовой ввели ее в искусственную кому.



Сегодня врачи прооперировали ногу певицы. По данным СМИ, после операции у артистки открылось кровотечение.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С пятилетнего возраста она начала петь на профессиональной сцене. В 1995 году вышел первый альбом певицы на студии «Союз». В 2003 году Началова приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». Также она снялась в нескольких фильмах и была ведущей шоу «Два голоса» на телеканале СТС.

