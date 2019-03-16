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Умерла певица Юлия Началова

19:58, 16.03.2019 9
Умерла певица Юлия Началова
Фото: скриншот видео youtube.com

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла сегодня в Москве. Ей было 38 лет.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — сообщила официальный представитель артистки Анна Исаева на своей странице в Instagram.

Напомним, что в понедельник Юлию Началову госпитализировали в одну из больниц столицы. Причиной этого, по некоторым данным, стал резко увеличившийся уровень сахара в крови. Позднее врачи из-за тяжелого состояния Началовой ввели ее в искусственную кому.

Сегодня врачи прооперировали ногу певицы. По данным СМИ, после операции у артистки открылось кровотечение.

Юлия Началова родилась 31 января 1981 года в Воронеже. С пятилетнего возраста она начала петь на профессиональной сцене. В 1995 году вышел первый альбом певицы на студии «Союз». В 2003 году Началова приняла участие в реалити-шоу «Последний герой». Также она снялась в нескольких фильмах и была ведущей шоу «Два голоса» на телеканале СТС.

ОбществоКультура
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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 16 марта
    Как жалко( совсем молодая, красивая и талантливая
    Пусть земля будет пухом...
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  • Анонимно 16 марта
    скорбим помним

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  • Анонимно 16 марта
    Вечная память этой светлой красивой девочке
    соболезнования родным и близким !
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  • Анонимно 16 марта
    Просто ужас! В голове не укладывается
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  • Анонимно 16 марта
    Очень и очень жаль((( Талантливая певица была, действительно, по-настоящему талантливая. Соболезнуем родным и близким
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  • Анонимно 16 марта
    очень жалко доченьку Юли, которая теперь будет расти без мамы....
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  • Анонимно 16 марта
    Да, очень ребенка очень(( и конечно саму Юлию
    38 лет! Жить и жить бы еще
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  • Анонимно 16 марта
    Добрый светлый человек ушёл
    Соболезнования родителям и дочке, всем родным и близким!
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  • Анонимно 16 марта
    Просто не верится в это(( надежда была, что справится молодой организм, что операция поможет
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