Анвар Гатиятулин сравнил атмосферу стадионов «Нагорный» и «VOLGA Арена»

Наставник «Ак Барса» оценил новый ледовый дворец в Нижнем Новгороде

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал атмосферу на стадионе «VOlGA Арена» в Нижнем Новгороде.

Сегодня ледовый дворец принимал первый официальный матч КХЛ в своей истории. Встреча между «Торпедо» и «Ак Барсом» завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

— Сегодня вспоминал, что 25 лет назад играл здесь, в «Торпедо». Матчи мы тогда проводили во Дворце спорта имени Коноваленко. Всегда с теплотой вспоминаю это время — два сезона провёл здесь, замечательная обстановка, замечательные люди. В «Нагорном» тогда, по-моему, даже льда не было — если не ошибаюсь, там проводились концерты, ярмарки. Даже вспомнил один момент. Я восстанавливался после травмы, «Торпедо» уехало на выезд, и я вышел на тренировку со второй командой. Смотрю — лёд не залит. Подъезжаю к заливщикам, спрашиваю: «Что случилось?» Говорят: «Нет бензина». Съездили за бензином, купили, залили лёд и провели тренировку. А сейчас совершенно другие реалии — новая арена, шикарные условия. Ещё раз поздравляю болельщиков и команду с её открытием. Рады, что сегодня стали частью этого праздника, — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ казанский клуб проведет в Уфе против «Салавата Юлаева».



Евгений Романов