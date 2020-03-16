Российские власти запустили сайт стопкоронавирус.рф

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Актуальная информация о реальной ситуации с коронавирусом в России и мире будет представлена на интернет-портале стопкоронавирус.рф, также для граждан будет запущена специальная горячая линия, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Еще одна задача — информировать людей о профилактике коронавируса, вести работу по опровержению слухов и ложной информации. Вся информация о работе комиссии будет сосредоточена на едином портале стопкоронавирус.рф. На этом ресурсе будет отражаться реальная картина по ситуации в стране и за рубежом», — рассказал Чернышенко на первом заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса в РФ.

Он отметил, что также подготовлен запуск единой бесплатной горячей линии «стопкоронавирус».

Напомним, что в России введены ограничения на проведение массовых мероприятий. Школы и вузы готовятся перейти на дистанционное обучение. Также страна закрыла границы для