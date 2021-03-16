В Заинске сгорел памятник герою-освободителю «из огнеупорного материала»

Фото: прокуратура РТ

В Заинске сгорел памятник герою-освободителю. На место происшествия выехала заместитель прокурора города Ирина Якупова, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Прокуратура Заинска и специалисты начали проверку. Ведомство проверит исполнение контрактных обязательств при установке памятника герою-освободителю.

Фото: прокуратура Татарстана

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение о пожаре на бульваре Победы поступило в 18:39. Отмечается, что он выполнен из композитного материала.



Площадь горения составила 6 кв. метров. Пожар был ликвидирован в 18:50.

Фото: прокуратура Татарстана

По данным сайта Заинского района РТ, памятник воину- освободителю взамен старого установили на бульваре Победы 5 мая прошлого года. «Новый памятник изготовлен из огнеупорного материала — полимера», — говорится в сообщении.

И. о. прокурора Татарстана Алексей Заика поручил прокурору Заинска проверить выполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе в части соблюдения технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.