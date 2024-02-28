«Угроза безопасности детей не устраняется»: Верховный суд оценил главные риски для Фемиды в Татарстане
Как на совещании судей Татарстана пугали «многоженцев» и защищали мигрантов, врачей и участников СВО
За что мирового судью в отставке лишили статуса и пенсии, почему отдельных участников судейского экзамена приходится выгонять с приставами и насколько обострился кадровый дефицит в судах Татарстана? Эти проблемы обсуждали накануне на совещании судей республики. Впервые с итоговым докладом о результатах года выступил и. о. главы Верховного суда РТ Эдуард Каминский, который дал оценку ситуации с мигрантами, указал на снижение дел о секс-насилии и двукратный рост претензий за нарушение законодательства о государственной тайне. А еще довел до органов власти вскрытые нарушения по делам о захвате земель и качестве соципотечного жилья. «Реальное время» публикует 10 главных фактов о работе судебной системы Татарстана.
1. Домашних арестантов стало меньше
СИЗО Татарстана за 2023 год пополнили 1 715 человек. Годом раньше их было почти столько — 1 717. Озвучив эти цифры, и. о. председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский напомнил коллегам — избрание самой тяжкой меры пресечения «может иметь место лишь в случаях невозможности применения иной, более мягкой», при этом решения об аресте «должны быть надлежащим образом мотивированы и обоснованы».
Еще одна тенденция — сокращение почти на 20% числа ходатайств об избрании подозреваемым и обвиняемым домашнего ареста. Меньше в 2023-м стало и претендентов на условно-досрочное освобождение, однако к их радости освобождать их суды в Татарстане стали чаще, удовлетворяя в среднем два ходатайства из пяти. Напомним, благодаря такому решению вольную раньше срока получил бывший начальник полиции Казани Руслан Халимдаров.
Положительной докладчик считает динамику возвратов уголовных дел из суда в прокуратуру — количество таких решений сокращается 3 года подряд, в прошлом их стало меньше еще на 15%.
2. Двух судей принудительно лишили статуса
О двухлетней работе Квалифколлегии судей РТ отчитался ее председатель Радик Гилманов. Он отметил — за истекший период ККС прекратила полномочия 80 судей, из которых 76 ушли в отставку, трое скончались, один нашел другую работу. В тот же период коллегия приняла четыре решения о прекращении отставки у четырех судей. «В двух случаях — это было по их добровольному заявлению, два случая — в принудительном порядке», — сообщил Гилманов.
Так статуса судьи в отставки и пенсии лишился бывший мировой судья из Казани Айдар Хадиуллин, отправленный в колонию Мордовии за покушение на наркосбыт. Его коллега из Ютазинского района Рафик Белалов потерял статус отставника мировой юстиции за незаконное «совместительство», когда вскрылось, что в 2017—2023 годах он неоднократно принимал участие в судебных заседаниях по гражданским делам, представляя интересы одной из сторон. Белалов решил судиться и с ККС, дошел до Верховного суда РФ, однако и там сделали вывод — прекращение отставки было законным.
Не обошлось без дисциплинарного наказания и для действующих служителей Фемиды. Предупреждения были вынесены елабужскому судье Сергею Подноскову («за нарушения УПК» — отметил Гилманов) и его челнинской коллеге Светлане Юдиной («за неэтичное поведение в судебном заседании»), замечания получили елабужский судья Марат Талипов («за нарушения в составлении декларации») и мировой судья из Мамадыша Айрат Габдульхаков («за нарушение ГПК РФ и неэтичное поведение в процессе»).
Впрочем, достойных государственных наград и званий оказалось больше.
3. Каждый пятый обвиняемый остался несудимым
За год в Татарстане осудили 13,5 тысячи человек, причем от общества изолировали меньше трети из них (28%). «Количество оправданных и лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены, превышает 4 тысячи человек (22% подсудимых)», — эта фраза Каминского на слух шокировала. До сих пор количество оправдательных приговоров в республики исчисляли максимум десятками. Так, на недавней коллегии Следкома отмечали — по делам татарстанских следователей в 2023-м суды оправдали 17 человек. МВД своим показателем «брака» не делилось, как и ФСБ.
Можно предполагать, что большую часть вышеназванных 4 тысяч составляют фигуранты, чьи дела были прекращены с назначением судебного штрафа, за истечением срока давности либо за примирением сторон. А эти обстоятельства к реабилитирующим не относятся.
4. Беляев о недостойном поведении кандидатов в судьи
«Фильтром судейского сообщества» назвал зампред Верховного суда РТ Максим Беляев возглавляемую им комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. За два последних года 106 кандидатов этот экзамен сдали, а 44 — провалили. Еще 27 человек отказались от сдачи, не приступая к ответу, тем самым оставляя за собой право прийти на повторную сдачу раньше, чем через полгода.
Однако Беляев оценил такие отказы, как снижение качества подготовки «студентов». А еще рассказал о попытках использования шпаргалок профессиональными юристами!
— На какие удивительные ухищрения только не шли люди — и вторые телефоны, спрятанные в неожиданных местах, и мини-флэшкарты, чего мы только не видели. Полагаем недостойным такое поведение. Нельзя превращать процедуру сдачи судейского экзамена в зачет по нелюбимому предмету, — заявил главный экзаменатор судей РТ и дал понять — таким «умникам» в судейском сообществе не место.
Чтобы пресечь новые попытки, отметил — контроль в ходе четырехчасового экзамена осуществляет лично, кроме того, за подготовкой студентов присматривает «пристав с соответствующим оборудованием».
5. Каминский о формальной защите детей и других просчетах власти
Главный докладчик считает — судебные процессы помогают выявлять в работе органов власти и госучреждений недостатки, способные привести к социально значимым последствиям. И привел в пример вопрос защиты детей:
— Не первый год суды сталкиваются с невозможностью исполнения вступивших в законную силу решений, которыми на школы возлагается обязанность организовать физическую охрану, оборудовать системами оповещения, по причине отсутствия собственных средств и финансирования из бюджета на эти цели. Без надлежащего и своевременного исполнения судебная защита не может быть эффективной, выявленные нарушения, угроза безопасности детей не устраняется.
Цифра неисполненных решений по этой категории дел в докладе не прозвучала. Зато было указано на недоработку «работодателей», по чьей вине врачи и медсестры Татарстана, работавшие в период пандемии в «красной зоне» и героически спасавшие людей, до сих пор не получили «ковидные» доплаты из бюджета. Почему? Да потому что списки этих бойцов эпидфронта не были в срок переданы в Фонды пенсионного и социального страхования. «Теперь эти работники вынуждены отстаивать свои права в суде, и с учетом прекращения финансирования по соответствующему указу президента России они ждут от суда разрешения вопроса об источнике выплат», — поделился Эдуард Каминский.
В зону критики попали и органы местного самоуправления. Оказывается, при рассмотрении их исков о захвате земель и сносе самовольных построек, судьи «зачастую выявляют нарушения со стороны этих органов», включая уклонение от принятия решений по заявлениям граждан и необоснованные отказы в выделении земли. Прилетело и строителям. Каминский заявил — по искам участников программы социальной ипотеки суды «выявляют недостатки в многоквартирных домах, возведенных за счет инвестиций Госжилфонда». Напомним, год назад «Реальное время» писало о замерзающих в новом ипотечном доме жителях Альметьевска.
6. Фейковые страницы глав судов
О новом витке информационных атак на судебную систему рассказал начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.
«В мессенджерах создаются фейковые страницы председателей судов республики, рассылаются сообщения различного характера. Необходимо проявлять бдительность, не воспринимать на веру такие сообщения, незамедлительно сообщать о них руководству и в Управление!», — заявил он.
По данным источников «Реального времени», речь в telegram-рассылках идет о необходимости сбора средств, и занимаются этим от имени уважаемых судей профессиональные мошенники. Правда, ни одного перевода на нужды «лжепредседателя суда» в Татарстане они пока не дождались — коллеги руководителей проявили бдительность.
К слову, на заседании Салихов рассказал о тренировках в судах на случай ЧС и поделился данными, как потратили 3 млрд рублей, выделенные на функционирование судебной системы РТ в прошлом году. 175 млн из этой суммы выплатили за услуги адвокатов по назначению, 11 млн — переводчикам.
7. На втором году СВО сократилось число дел о дискредитации армии
За год в Татарстане более чем в два раза увеличилось число дел, связанных с нарушением законодательства о государственной тайне. Но при этом вдвое сократилось количество материалов о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Вообще тема СВО поднималась на заседании неоднократно. В зал пригласили жен трех сотрудников системы, которые в настоящее время находятся на передовой. Имена и фамилии просили не называть. Жен поблагодарили и вручили букеты.
В свою очередь и. о. главы суда Татарстана прокомментировал уголовные дела участников СВО. Он констатировал, что большая часть таких дел в мировых и районных судах республики приостановлена, что «позволяет участникам спецоперации выполнять свой воинский долг». Однако участие в боевых действиях не всегда служит непреодолимым препятствием.
В республике есть примеры, когда одно «дело рассматривалось в период отпуска военнослужащего», а другое вообще в отсутствие обвиняемого бойца — он направил ходатайство о прекращении дела за примирением сторон и просил вынести решение без его участия, и суд в результате согласился с мировой и закрыл дело, сообщил Каминский. Третий военный был направлен на процесс в Татарстан прямо из части, а после приговора вновь вернулся к месту службы, добавил он.
Между тем от казанских адвокатов журналисту «Реального времени» стало известно и о других примерах — подписавшие контракт с ЧВК осужденные казанцы уехали на СВО, были амнистированы президентом, а по возвращении на родину в отпуск получили «в награду» от следователей МВД… новые уголовные дела по ранее нераскрытым эпизодам.
Участие в СВО судам при назначении наказания следует оценивать как смягчающее вину обстоятельство, также как получение бойцами госнаград и ранений, посоветовал коллегам Эдуард Каминский и попросил держать связь с военкоматами на предмет возвращения фигурантов приостановленных дел.
8. «Не допустить предвзятости» к мигрантам
Без темы понаехавших в 2024 году не обошлось ни одно из заседаний по итогам работы силовиков. Актуальность проблемы подтверждает и судебная статистика. За 2023-й в республике почти вдвое выросло количество дел о правонарушениях иностранцев и лиц без гражданства. В чем причина?
И. о. председателя ВС РТ считает, что их может быть несколько — рост числа прибывших иностранцев, более пренебрежительное отношение к российским порядкам и более внимательное отношение силовиков к этому контингенту. «В этом случае рост выявляемости правонарушений следует оценивать как положительный момент, способствующий профилактике, — считает Каминский. — Наряду с добросовестными работниками в страну прибывают мигранты, не желающие соблюдать наши законы и вести законопослушный образ жизни».
По мнению докладчика, при повышенном внимании общества и прессы, любой проступок иностранца приобретает широкий резонанс. «Важно не допустить предвзятости, сохранять объективность и не оценивать национальный фактор как самодостаточный», — подчеркнул он и напомнил о Концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы, цель которой — не только рост экономики, но и создание такой миграционной ситуации, которая будет способствовать поддержанию мира и согласия в российском обществе, несмотря на национальность и вероисповедание.
«Перед нами не ставится цель выдворить как можно больше мигрантов. Иностранная рабочая сила является важной частью трудовых ресурсов и экономики в целом... Роль судебной системы в этих, как и во всех других правоотношениях, — обеспечить баланс частных и публичных интересов, неотвратимость и справедливость наказания, уважение к закону», — считает Эдуард Каминский.
9. Две минуты молчания и дефицит кадров
Совещание проходило в самом большом зале Советского райсуда Казани, которое предназначено и для рассмотрения самых резонансных и масштабных дел. Началось оно с минуты молчания в память о Вячеславе Лебедеве, который больше 30 лет возглавлял Верховный суд РФ и всю судебную систему страны. По данным источников «Реального времени», чтобы почтить его память на траурные мероприятия в Москву 28 февраля планируют прибыть несколько руководителей судейского сообщества Татарстана, включая трех человек, выступавших на вчерашнем совещании.
Вторую минуту молчания в том же зале объявил председатель Совета судей республики, зампред по гражданским делам Верховного суда РТ Айдар Галиакберов. Он поименно озвучил список из двух десятков представителей судебной системы, которых не стало в 2022—2023 годах. Большинство из них — ветераны системы, впрочем, в списке оказался и казанский судья, который через 11 месяцев после назначения разбился после падения из окна многоэтажки.
Сейчас в судебной системе Татарстана открыты вакансии 47 судей, дефицит составляет 12% от штатной численности. В мировых судах он вдвое меньше — свободны 10 из 190 судейских должностей. Тогда как в аппарате тех же мировых судей проблема текучки кадров куда серьезнее. «Несмотря на все принимаемые меры, в том числе по дополнительному материальному стимулированию, в 2023-м из аппаратов мировых судей уволились 300 человек, из них 235 — государственные гражданские служащие. Это около трети штатной численности», — сообщил Эдуард Каминский.
Услышав об этом, раис республики Рустам Минниханов пообещал посмотреть вместе с руководителями судов, УСД и Минюста, как идет реализация уже принятых решений по поддержки аппарата мировых судей. Приоритетом в работе органов власти он назвал создание условий для доступности правосудия, в том числе новых электронных форм взаимодействия и возможности подачи обращений в суд через сеть МФЦ.
10. Кадровики Путина отклонили 19 кандидатов от Татарстана
«Отбор кандидатов на должности судей становится тяжелым испытанием», — признался глава Квалифколлегии судей РТ Радик Гилманов. В 2022-м кадровая комиссия при президенте РФ отклонила 13 из 48 кандидатов на судейские должности, уже получивших рекомендацию от ККС, в 2023-м заблокировала назначение еще шести из 78 татарстанских кандидатур.
«11 из 19 отклоненных кандидатов являются действующими судьями», — сообщил Гилманов, заявив, что причины таких решений известны — нарушение закона о воинской обязанности, пробелы в анкетах, низкое качество работы, несоответствие сведений о доходах и имуществе и рассмотрение дел в отношении организаций, где трудятся родственники. Еще одной причиной отказов в назначении стало недоверие к резкому карьерному росту, когда человек после работы мировым судьей вдруг занимал должность председателя суда.
Один претендент на место судьи в Набережных Челнах едва не получил отказ за то, что не указал сведения о бывшей жене и ее родственниках — с 2022-го эти данные стали обязательными в анкетах кандидатов. Когда претенденту указали на ошибку, он спешно отозвал документы. Причем, как сообщил коллегам глава ККС РТ, если бывших жен либо мужей было несколько — то проверяющим потребуются данные о каждой (каждом) из них, а также об их родственниках. Та же обязанность возлагается на тех, кто никогда не состоял в официальном браке, но при этом нажил детей.
— Комиссия придерживается принципа нулевой терпимости к лжи со стороны кандидатов. Поэтому человек, не сообщивший о бывшей, но регулярно общающийся с ней по вопросам воспитания детей, отдыха и иным, рекомендацию не получит, — объяснил Гилманов.
А вот отказ по «армейскому» принципу, с его слов, не является окончательным. Если кандидат сможет обосновать, что умышленного уклонения от службы с его стороны не было, он своевременно становился на учет, получал отсрочку либо освобождение — через год он вновь может поучаствовать в конкурсе. Уже есть примеры, когда такие кандидаты из Татарстана получали назначение.
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