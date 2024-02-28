«Угроза безопасности детей не устраняется»: Верховный суд оценил главные риски для Фемиды в Татарстане

Как на совещании судей Татарстана пугали «многоженцев» и защищали мигрантов, врачей и участников СВО

Фото: Максим Платонов

За что мирового судью в отставке лишили статуса и пенсии, почему отдельных участников судейского экзамена приходится выгонять с приставами и насколько обострился кадровый дефицит в судах Татарстана? Эти проблемы обсуждали накануне на совещании судей республики. Впервые с итоговым докладом о результатах года выступил и. о. главы Верховного суда РТ Эдуард Каминский, который дал оценку ситуации с мигрантами, указал на снижение дел о секс-насилии и двукратный рост претензий за нарушение законодательства о государственной тайне. А еще довел до органов власти вскрытые нарушения по делам о захвате земель и качестве соципотечного жилья. «Реальное время» публикует 10 главных фактов о работе судебной системы Татарстана.

1. Домашних арестантов стало меньше



СИЗО Татарстана за 2023 год пополнили 1 715 человек. Годом раньше их было почти столько — 1 717. Озвучив эти цифры, и. о. председателя Верховного суда РТ Эдуард Каминский напомнил коллегам — избрание самой тяжкой меры пресечения «может иметь место лишь в случаях невозможности применения иной, более мягкой», при этом решения об аресте «должны быть надлежащим образом мотивированы и обоснованы».

Еще одна тенденция — сокращение почти на 20% числа ходатайств об избрании подозреваемым и обвиняемым домашнего ареста. Меньше в 2023-м стало и претендентов на условно-досрочное освобождение, однако к их радости освобождать их суды в Татарстане стали чаще, удовлетворяя в среднем два ходатайства из пяти. Напомним, благодаря такому решению вольную раньше срока получил бывший начальник полиции Казани Руслан Халимдаров.

Статуса судьи в отставки и пенсии лишился бывший мировой судья из Казани Айдар Хадиуллин

Положительной докладчик считает динамику возвратов уголовных дел из суда в прокуратуру — количество таких решений сокращается 3 года подряд, в прошлом их стало меньше еще на 15%.



2. Двух судей принудительно лишили статуса

О двухлетней работе Квалифколлегии судей РТ отчитался ее председатель Радик Гилманов. Он отметил — за истекший период ККС прекратила полномочия 80 судей, из которых 76 ушли в отставку, трое скончались, один нашел другую работу. В тот же период коллегия приняла четыре решения о прекращении отставки у четырех судей. «В двух случаях — это было по их добровольному заявлению, два случая — в принудительном порядке», — сообщил Гилманов.

Так статуса судьи в отставки и пенсии лишился бывший мировой судья из Казани Айдар Хадиуллин, отправленный в колонию Мордовии за покушение на наркосбыт. Его коллега из Ютазинского района Рафик Белалов потерял статус отставника мировой юстиции за незаконное «совместительство», когда вскрылось, что в 2017—2023 годах он неоднократно принимал участие в судебных заседаниях по гражданским делам, представляя интересы одной из сторон. Белалов решил судиться и с ККС, дошел до Верховного суда РФ, однако и там сделали вывод — прекращение отставки было законным.



За год в Татарстане осудили 13,5 тысячи человек, из них меньше трети получили реальные сроки

Не обошлось без дисциплинарного наказания и для действующих служителей Фемиды. Предупреждения были вынесены елабужскому судье Сергею Подноскову («за нарушения УПК» — отметил Гилманов) и его челнинской коллеге Светлане Юдиной («за неэтичное поведение в судебном заседании»), замечания получили елабужский судья Марат Талипов («за нарушения в составлении декларации») и мировой судья из Мамадыша Айрат Габдульхаков («за нарушение ГПК РФ и неэтичное поведение в процессе»).



Впрочем, достойных государственных наград и званий оказалось больше.

3. Каждый пятый обвиняемый остался несудимым

За год в Татарстане осудили 13,5 тысячи человек, причем от общества изолировали меньше трети из них (28%). «Количество оправданных и лиц, в отношении которых уголовные дела были прекращены, превышает 4 тысячи человек (22% подсудимых)», — эта фраза Каминского на слух шокировала. До сих пор количество оправдательных приговоров в республики исчисляли максимум десятками. Так, на недавней коллегии Следкома отмечали — по делам татарстанских следователей в 2023-м суды оправдали 17 человек. МВД своим показателем «брака» не делилось, как и ФСБ.

Можно предполагать, что большую часть вышеназванных 4 тысяч составляют фигуранты, чьи дела были прекращены с назначением судебного штрафа, за истечением срока давности либо за примирением сторон. А эти обстоятельства к реабилитирующим не относятся.

4. Беляев о недостойном поведении кандидатов в судьи

«Фильтром судейского сообщества» назвал зампред Верховного суда РТ Максим Беляев возглавляемую им комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи. За два последних года 106 кандидатов этот экзамен сдали, а 44 — провалили. Еще 27 человек отказались от сдачи, не приступая к ответу, тем самым оставляя за собой право прийти на повторную сдачу раньше, чем через полгода.

«Нельзя превращать процедуру сдачи судейского экзамена в зачет по нелюбимому предмету, — заявил главный экзаменатор судей РТ Максим Беляев (в центре)

Однако Беляев оценил такие отказы, как снижение качества подготовки «студентов». А еще рассказал о попытках использования шпаргалок профессиональными юристами!

— На какие удивительные ухищрения только не шли люди — и вторые телефоны, спрятанные в неожиданных местах, и мини-флэшкарты, чего мы только не видели. Полагаем недостойным такое поведение. Нельзя превращать процедуру сдачи судейского экзамена в зачет по нелюбимому предмету, — заявил главный экзаменатор судей РТ и дал понять — таким «умникам» в судейском сообществе не место.



Чтобы пресечь новые попытки, отметил — контроль в ходе четырехчасового экзамена осуществляет лично, кроме того, за подготовкой студентов присматривает «пристав с соответствующим оборудованием».

5. Каминский о формальной защите детей и других просчетах власти

Главный докладчик считает — судебные процессы помогают выявлять в работе органов власти и госучреждений недостатки, способные привести к социально значимым последствиям. И привел в пример вопрос защиты детей:

— Не первый год суды сталкиваются с невозможностью исполнения вступивших в законную силу решений, которыми на школы возлагается обязанность организовать физическую охрану, оборудовать системами оповещения, по причине отсутствия собственных средств и финансирования из бюджета на эти цели. Без надлежащего и своевременного исполнения судебная защита не может быть эффективной, выявленные нарушения, угроза безопасности детей не устраняется.

При рассмотрении исков от органов власти о сносе самовольных построек и захвате земель, судьи выявляют нарушения и самих органов, отметил Эдуард Каминский

Цифра неисполненных решений по этой категории дел в докладе не прозвучала. Зато было указано на недоработку «работодателей», по чьей вине врачи и медсестры Татарстана, работавшие в период пандемии в «красной зоне» и героически спасавшие людей, до сих пор не получили «ковидные» доплаты из бюджета. Почему? Да потому что списки этих бойцов эпидфронта не были в срок переданы в Фонды пенсионного и социального страхования. «Теперь эти работники вынуждены отстаивать свои права в суде, и с учетом прекращения финансирования по соответствующему указу президента России они ждут от суда разрешения вопроса об источнике выплат», — поделился Эдуард Каминский.

В зону критики попали и органы местного самоуправления. Оказывается, при рассмотрении их исков о захвате земель и сносе самовольных построек, судьи «зачастую выявляют нарушения со стороны этих органов», включая уклонение от принятия решений по заявлениям граждан и необоснованные отказы в выделении земли. Прилетело и строителям. Каминский заявил — по искам участников программы социальной ипотеки суды «выявляют недостатки в многоквартирных домах, возведенных за счет инвестиций Госжилфонда». Напомним, год назад «Реальное время» писало о замерзающих в новом ипотечном доме жителях Альметьевска.

6. Фейковые страницы глав судов

О новом витке информационных атак на судебную систему рассказал начальник управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.

«В мессенджерах создаются фейковые страницы председателей судов республики, рассылаются сообщения различного характера. Необходимо проявлять бдительность, не воспринимать на веру такие сообщения, незамедлительно сообщать о них руководству и в Управление!», — заявил он.

Глава УСД в Татарстане Зявдат Салихов рассказал, как на нужды Фемиды в республике потратили 3 млрд рублей

По данным источников «Реального времени», речь в telegram-рассылках идет о необходимости сбора средств, и занимаются этим от имени уважаемых судей профессиональные мошенники. Правда, ни одного перевода на нужды «лжепредседателя суда» в Татарстане они пока не дождались — коллеги руководителей проявили бдительность.

К слову, на заседании Салихов рассказал о тренировках в судах на случай ЧС и поделился данными, как потратили 3 млрд рублей, выделенные на функционирование судебной системы РТ в прошлом году. 175 млн из этой суммы выплатили за услуги адвокатов по назначению, 11 млн — переводчикам.

7. На втором году СВО сократилось число дел о дискредитации армии

За год в Татарстане более чем в два раза увеличилось число дел, связанных с нарушением законодательства о государственной тайне. Но при этом вдвое сократилось количество материалов о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Вообще тема СВО поднималась на заседании неоднократно. В зал пригласили жен трех сотрудников системы, которые в настоящее время находятся на передовой. Имена и фамилии просили не называть. Жен поблагодарили и вручили букеты.

В республике есть примеры, когда одно «дело рассматривалось в период отпуска военнослужащего», а другое вообще в отсутствие обвиняемого бойца

В свою очередь и. о. главы суда Татарстана прокомментировал уголовные дела участников СВО. Он констатировал, что большая часть таких дел в мировых и районных судах республики приостановлена, что «позволяет участникам спецоперации выполнять свой воинский долг». Однако участие в боевых действиях не всегда служит непреодолимым препятствием.

В республике есть примеры, когда одно «дело рассматривалось в период отпуска военнослужащего», а другое вообще в отсутствие обвиняемого бойца — он направил ходатайство о прекращении дела за примирением сторон и просил вынести решение без его участия, и суд в результате согласился с мировой и закрыл дело, сообщил Каминский. Третий военный был направлен на процесс в Татарстан прямо из части, а после приговора вновь вернулся к месту службы, добавил он.

Между тем от казанских адвокатов журналисту «Реального времени» стало известно и о других примерах — подписавшие контракт с ЧВК осужденные казанцы уехали на СВО, были амнистированы президентом, а по возвращении на родину в отпуск получили «в награду» от следователей МВД… новые уголовные дела по ранее нераскрытым эпизодам.

Участие в СВО судам при назначении наказания следует оценивать как смягчающее вину обстоятельство, также как получение бойцами госнаград и ранений, посоветовал коллегам Эдуард Каминский и попросил держать связь с военкоматами на предмет возвращения фигурантов приостановленных дел.

8. «Не допустить предвзятости» к мигрантам

Без темы понаехавших в 2024 году не обошлось ни одно из заседаний по итогам работы силовиков. Актуальность проблемы подтверждает и судебная статистика. За 2023-й в республике почти вдвое выросло количество дел о правонарушениях иностранцев и лиц без гражданства. В чем причина?

И. о. председателя ВС РТ считает, что их может быть несколько — рост числа прибывших иностранцев, более пренебрежительное отношение к российским порядкам и более внимательное отношение силовиков к этому контингенту. «В этом случае рост выявляемости правонарушений следует оценивать как положительный момент, способствующий профилактике, — считает Каминский. — Наряду с добросовестными работниками в страну прибывают мигранты, не желающие соблюдать наши законы и вести законопослушный образ жизни».

«Перед нами не ставится цель выдворить как можно больше мигрантов», — сообщил и. о. главы Верховного суда РТ

По мнению докладчика, при повышенном внимании общества и прессы, любой проступок иностранца приобретает широкий резонанс. «Важно не допустить предвзятости, сохранять объективность и не оценивать национальный фактор как самодостаточный», — подчеркнул он и напомнил о Концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы, цель которой — не только рост экономики, но и создание такой миграционной ситуации, которая будет способствовать поддержанию мира и согласия в российском обществе, несмотря на национальность и вероисповедание.

«Перед нами не ставится цель выдворить как можно больше мигрантов. Иностранная рабочая сила является важной частью трудовых ресурсов и экономики в целом... Роль судебной системы в этих, как и во всех других правоотношениях, — обеспечить баланс частных и публичных интересов, неотвратимость и справедливость наказания, уважение к закону», — считает Эдуард Каминский.

9. Две минуты молчания и дефицит кадров

Совещание проходило в самом большом зале Советского райсуда Казани, которое предназначено и для рассмотрения самых резонансных и масштабных дел. Началось оно с минуты молчания в память о Вячеславе Лебедеве, который больше 30 лет возглавлял Верховный суд РФ и всю судебную систему страны. По данным источников «Реального времени», чтобы почтить его память на траурные мероприятия в Москву 28 февраля планируют прибыть несколько руководителей судейского сообщества Татарстана, включая трех человек, выступавших на вчерашнем совещании.

Глава Совета судей РТ Айдар Галиакберов поименно озвучил список из двух десятков представителей судебной системы, которых не стало в 2022—2023 годах

Вторую минуту молчания в том же зале объявил председатель Совета судей республики, зампред по гражданским делам Верховного суда РТ Айдар Галиакберов. Он поименно озвучил список из двух десятков представителей судебной системы, которых не стало в 2022—2023 годах. Большинство из них — ветераны системы, впрочем, в списке оказался и казанский судья, который через 11 месяцев после назначения разбился после падения из окна многоэтажки.



Сейчас в судебной системе Татарстана открыты вакансии 47 судей, дефицит составляет 12% от штатной численности. В мировых судах он вдвое меньше — свободны 10 из 190 судейских должностей. Тогда как в аппарате тех же мировых судей проблема текучки кадров куда серьезнее. «Несмотря на все принимаемые меры, в том числе по дополнительному материальному стимулированию, в 2023-м из аппаратов мировых судей уволились 300 человек, из них 235 — государственные гражданские служащие. Это около трети штатной численности», — сообщил Эдуард Каминский.

Услышав об этом, раис республики Рустам Минниханов пообещал посмотреть вместе с руководителями судов, УСД и Минюста, как идет реализация уже принятых решений по поддержки аппарата мировых судей. Приоритетом в работе органов власти он назвал создание условий для доступности правосудия, в том числе новых электронных форм взаимодействия и возможности подачи обращений в суд через сеть МФЦ.

10. Кадровики Путина отклонили 19 кандидатов от Татарстана

«Отбор кандидатов на должности судей становится тяжелым испытанием», — признался глава Квалифколлегии судей РТ Радик Гилманов. В 2022-м кадровая комиссия при президенте РФ отклонила 13 из 48 кандидатов на судейские должности, уже получивших рекомендацию от ККС, в 2023-м заблокировала назначение еще шести из 78 татарстанских кандидатур.

«11 из 19 отклоненных кандидатов являются действующими судьями», — сообщил Гилманов, заявив, что причины таких решений известны — нарушение закона о воинской обязанности, пробелы в анкетах, низкое качество работы, несоответствие сведений о доходах и имуществе и рассмотрение дел в отношении организаций, где трудятся родственники. Еще одной причиной отказов в назначении стало недоверие к резкому карьерному росту, когда человек после работы мировым судьей вдруг занимал должность председателя суда.

Как сообщил коллегам глава ККС РТ, если бывших жен либо мужей у кандидата на должность судьи было несколько — то проверяющим потребуются данные о каждой (каждом) из них

Один претендент на место судьи в Набережных Челнах едва не получил отказ за то, что не указал сведения о бывшей жене и ее родственниках — с 2022-го эти данные стали обязательными в анкетах кандидатов. Когда претенденту указали на ошибку, он спешно отозвал документы. Причем, как сообщил коллегам глава ККС РТ, если бывших жен либо мужей было несколько — то проверяющим потребуются данные о каждой (каждом) из них, а также об их родственниках. Та же обязанность возлагается на тех, кто никогда не состоял в официальном браке, но при этом нажил детей.

— Комиссия придерживается принципа нулевой терпимости к лжи со стороны кандидатов. Поэтому человек, не сообщивший о бывшей, но регулярно общающийся с ней по вопросам воспитания детей, отдыха и иным, рекомендацию не получит, — объяснил Гилманов.

А вот отказ по «армейскому» принципу, с его слов, не является окончательным. Если кандидат сможет обосновать, что умышленного уклонения от службы с его стороны не было, он своевременно становился на учет, получал отсрочку либо освобождение — через год он вновь может поучаствовать в конкурсе. Уже есть примеры, когда такие кандидаты из Татарстана получали назначение.

1 / 42 realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов

realnoevremya.ru/Максим Платонов