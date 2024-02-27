Совещание судей Татарстана началось с минуты молчания в память о главе Верховного суда РФ

Фото: Максим Платонов

Сегодня председатели судов РТ почтили память председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. По данным «Реального времени», завтра в Москву для участия в траурных мероприятиях отправиться и.о. главы Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский, руководитель Арбитражного суда РТ Максим Боровков, председатель Совета судей РТ Айдар Галиакберов и зампред Верховного суда республики Максим Беляев.



Напомним, Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля. Ему было 80 лет, больше 50-ти из них он служил в судебной системе и 30 лет руководил Верховным судом страны. Похороны состоятся завтра в Москве.