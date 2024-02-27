За год госзащитникам в Татарстане выплатили из бюджета 175 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Бюджетные ассигнования на нужды судебной системы РТ в 2023 году были распределены «строго по целевому назначению». Об этом сегодня на итоговом совещании судей республики сообщил глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов.



Выступающий отметил, что в целом на обеспечение судов за истекшие 12 месяцев направлено более 3 млрд рублей. В эту сумму вошли и коммунальные услуги, и ремонт зданий, и выплата денежных пособий. При этом на оплату процессуальных издержек потратили 198 млн рублей, из которых 175 — на оплату труда адвокатов по назначению и 11 млн рублей — за услуги переводчиков.