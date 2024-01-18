«Ни помыться нормально, ни приготовить еду»: жители Чистополя больше не верят обещаниям

Постоянные аварии и отсутствие воды изрядно измотали жителей исторического квартала города на берегу Камы

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители Чистополя продолжают сталкиваться с проблемами отключения воды в городе. Ситуация с аварийными случаями на сетях обострилась в первые дни нового года. Как говорят местные жители, после организации подвоза воды в жилые дома вопрос решается медленно, воды в некоторых районах нет. Вчера, 17 января, случилась новая авария, на этот раз на улицах Мира и Энгельса. Аварийную ситуацию взял на личный контроль Рустам Минниханов, а дело дошло до доследственной проверки. Подробности в материале «Реального времени».



«Вчера уже почти весь город без воды был»

На этой неделе активисты города Чистополя рассказали «Реальному времени», что проблемы с авариями на местных сетях начались с весны 2023 года. В период с мая по сентябрь прошлого года водоснабжение отключалось около 30 раз. При этом продолжительность отключения водоснабжения значительно превышала установленные законом нормы.

Проблема с авариями на сетях обострилась вновь с начала этого года. Несколько ЧП произошло 11 и 16 января. Воды не было сразу в нескольких районах города. Новый же инцидент произошел уже вчера, 17 января, когда случился прорыв водопровода на улицах Мира и Энгельса. Текущее положение дел с авариями и подвозом воды «Реальному времени» описала жительница Чистополя Гульнара Габайдуллина.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Вчера администрация города проинформировала население о подвозе воды. Но ни Центральный район, ни район мебельной фабрики подвоза не получили. Люди вчера с 18.30 до 20.00 стояли и не дождались воды, хотя сказали, что машина уже едет. Был новый прорыв на ул. Мира и Энгельса. Поэтому без воды осталась большая часть города: «Мебельная», Центр, Кулясова, ЧЧЗ, «Дом медиков», «Пристань», «Кирпичный завод», Второй микрорайон. В некоторых районах из-за непогоды еще и электричества не было и тепла. Водой затопило лестницу на пешеходном мосту на Бутлерова. А там часто ходят школьники, — поделилась женщина.

По ее словам, почти весь город был без воды, в некоторых домах затопило подвалы. Она недоумевает, кто и как все это будет восстанавливать.

— Ночью в некоторых районах появилась вода в кране. Но сегодня есть новые прорывы водопровода. Самое главное — нам удалось достучаться до главы региона. На нас наконец-то обратили внимание, — отметила Габайдуллина.

«Аварии в городе не прекратились»

Как отметила еще одна местная активистка — Миннури Юнусова, к сожалению для жителей Чистополя, ситуация пока радикально к лучшему не изменилась: аварии в городе не прекратились — 11 января в районе АСО произошел прорыв водопровода, остались без воды ЧЧЗ, «Пристань», «Дом медиков», «Кирпичный завод». А 16 января был прорыв там же, затопило всю набережную с прилегающими улицами внизу.

— Вчера также было отключение воды почти по всему городу, обещали до 18 часов, но не справились, подключили около 23 часов, но не во всех районах. Сегодня же неожиданно нам сообщили, что отключения не будет, но жители уже не верят подобным обещаниям. Эти постоянные аварии и отсутствие воды изрядно измотали, устали уже: ни помыться нормально, ни приготовить еду, особенно страдают семьи с детьми — что им делать? — вопрошает собеседница издания.

Юнусова также рассказала, что к проблемам отключения воды прибавились еще и перебои с электричеством. Перебои со светом произошли из-за обрыва проводов во время сильных метелей.

realnoevremya.ru

Местные жители также начали активно жаловаться в Следственный комитет России. К проблеме чистопольцев федеральный СК подключался в августе прошлого года. Тогда глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки в связи с сообщением о перебоях с водоснабжением в городе. Однако же ситуация с авариями на сетях не изменилась, и люди снова начали обращаться в комитет.

— В следственном управлении по данному факту организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщил в ответ на жалобы чистопольцев старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

«Приносим свои извинения за причиненные неудобства»

Ситуацию с отключением воды в городе прокомментировал и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов, который до этого в последние дни находился в Москве. Вчера, 17 января, сначала он проинформировал горожан об отключении водоснабжения из-за аварии, которое коснулось сразу девяти районов Чистополя, пообещав устранить последствия ЧП к 18.00, а позже и сам отправился на место одного из них.

— Уважаемые чистопольцы, к сожалению, произошел сход грунта, из-за чего случилась авария на чугунной трубе. Аварию оперативно устраняют, постараемся в кратчайшие сроки воду запустить, осталось закрепить хомут и запустить воду. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, к сожалению, в последнее время у нас очень часто прорываются трубы — большой износ, но постепенно их меняют. В большей степени трубы уже заменили, будем их менять дальше, — ответил Иванов.

К проблеме Чистополя подключился Рустам Минниханов

Также стало известно о том, что раис Татарстана Рустам Минниханов проинформирован о текущей ситуации с водоснабжением в Чистополе. Ему оперативно представляют всю актуальную информацию о происходящем.

Как передает пресс-служба главы региона, он поручил правительству и местным властям организовать доставку воды для жителей города. Кроме того, по поручению Минниханова будет проведен анализ и разработаны предложения по передаче системы водоснабжения Чистополя под государственный контроль, чтобы обеспечить ее бесперебойную работу. Их подготовят параллельно с ликвидацией последствий аварии.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Ситуацию с ЧП в Чистополе пообещали держать на контроле и в Минстрое Татарстана. Как заявил первый замглавы ведомства Алексей Фролов, сейчас определяется характер аварии и временные рамки для ее устранения.

— Вопросов с теплоснабжением не возникало. Источники теплоснабжения обеспечены запасом воды для подпитки систем теплоснабжения. «Восток-Энерго» на своей территории имеет свою скважину, от которой горячая вода поступает населению. Ситуацию держим на контроле, — рассказал он.

По словам Фролова, для учебных заведений в Чистополе объявлен короткий день. В детские сады организован подвоз воды.

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