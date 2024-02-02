Руководителям ТНВ вручили награды
Генерального директора АО «ТРК «Новый век», председателя Союза журналистов Татарстана Ильшата Аминова наградили благодарностью раиса Республики Татарстан. Награждение прошло на итоговой коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
Кроме того, первому заместителю генерального директора АО «ТРК «Новый век» Ильшату Сафиуллину вручили медаль «За доблестный труд».
Напомним, в августе прошлого года раис Татарстана Рустам Минниханов вручил Ильшату Аминову орден «Дуслык».
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