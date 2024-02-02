ТНВ строит Digital-вселенную

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Медиахолдинг ТНВ активно строит digital-вселенную. Холдинг охватывает более 15 аккаунтов в социальных сетях: на YouTube — 300 тысяч подписчиков, в сообществе «ВКонтакте» — 225 тысяч. Годовой охват ТНВ в интернете — 63 млн просмотров. Сайт телеканала входит в топ-5 по версии Liveinternet.



Как рассказал генеральный директор АО «ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов, медиапотребление меняется быстро. Молодое поколение уже не смотрит телевизор в обычном его понимании:

— Мы должны быть везде. Почему мы очень сильно обращаем внимание на digital-проекты? Если мы там не будем, там будут другие. Поэтому мы должны меняться очень быстро, мы должны на каждую платформу давать свой продукт, мы должны на каждую группу телезрителей давать свой продукт. И у нас есть преимущество: мы единственные, кто на татарском языке может делать это супер-качественно.

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Маргарита Головатенко