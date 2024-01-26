День в истории 26 января: 104 года с основания ТАССР, скончался Петр Гаврилов, бизнес-миссия АСИ и ВЭБ.РФ
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 26 января 2024 года
26 января пройдут коллегии Следкома, Госкомитета РТ по закупкам, Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана и Управления Россельхознадзора по РТ. Также в Казань приедет бизнес-миссия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ во главе с руководителями — Светланой Чупшевой и Игорем Шуваловым. При их участии в том числе пройдет Стратегическая сессия в целях выработки ключевых направлений развития субъектов. Что касается праздников, то сегодня отмечается Международный день таможенника. Год назад Государственный совет Татарстана принял законопроект о поправках в Конституцию республики и решено отказаться от переходного периода, по которому новое наименование высшего должностного лица — «глава — раис РТ» — будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу. 70 лет назад в Советском районе Казани закончили строительство первого аэропорта, 104 года назад было принято решение об организации Татарской Социалистической Советской Республики (ТАССР). Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Узбекистане под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Коллегия следственного управления Следственного комитета РФ по РТ — на заседании с участием Рустама Минниханова рассмотрят итоги работы ведомства в 2023 году.
- В Казань приедет бизнес-миссия Агентства стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ, включая председателя государственной корпорации Игоря Шувалова. В том числе он осмотрит многопрофильный лицей «Перспектива».
- Стратегическая сессия в целях выработки ключевых направлений развития субъектов Российской Федерации. Планируется участие Рустама Минниханова, генерального директора АСИ Светланы Чупшевой и Игоря Шувалова.
- Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
- Парламентская делегация Татарстана во главе с председателем Госсовета Фаридом Мухаметшиным поедет в Санкт-Петербург для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
- Расширенное заседание коллегии Главного управления ветеринарии Кабмина Татарстана и Управления Россельхознадзора по РТ.
- Заседание итоговой коллегии Государственного комитета РТ по закупкам.
- Континентальная хоккейная лига — казанский «Ак Барс» на выезде проведет матч с омским «Авангардом».
- В рамках тренировочного сбора в Турции казанский «Рубин» сыграет со «Славией» из Болгарии.
- Чемпионат России по водному поло среди мужских команд — «КОС-Синтез-УОР» против «НК Беларусь».
- Заседание экспертного клуба «Волга». Эксперты и приглашенные гости обсудят тему «Наука и будущее — за молодыми».
Кто родился: основатель Sony и рекордсмен НХЛ
- 1918 — первый президент Румынии в 1974—1989 годах Николае Чаушеску (расстрелян 25 декабря 1989 года). Объявил себя пожизненным президентом.
- 1921 — японский предприниматель и изобретатель, основатель компании Sony Акио Морита (скончался 3 октября 1999 года).
- 1961 — канадский хоккеист, рекордсмен НХЛ по забитым шайбам Уэйн Гретцки. Один из самых известных спортсменов XX века.
- 1971 — председатель Союза кинематографистов Татарстана Ильдар Ягафаров.
- 1984 — глава Апастовского района Татарстана Айрат Зиганшин.
- 1986 — генеральный директор АНО «Общеобразовательная организация «Школа новых технологий», депутат Государственного совета Татарстана шестого созыва Альбина Насырова.
Кто скончался: Владимир Каппель и Петр Гаврилов
- 1920 — российский военачальник, один из руководителей Белого движения Владимир Каппель. После захвата Казани контрреволюционерами по его распоряжению из города вывезен весь золотой запас Российской империи.
- 1943 — советский ученый-генетик Николай Вавилов (родился 25 ноября 1887 года). Создал учение о мировых центрах происхождения культурных растений.
- 1975 — советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Любовь Орлова. Одна из звезд советского экрана конца 1930-х — начала 1940-х годов.
- 1979 — Герой Советского Союза, последний защитник Брестской крепости Петр Гаврилов (родился в Татарстане 20 июля 1900 года). В его честь названа улица в Казани.
- 2020 — легендарный игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант (родился 23 августа 1978 года). Он погиб в результате крушения вертолета вместе со своей дочерью.
- 2020 — настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин (родился 31 марта 1968 года). Он вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».
- 2021 — бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько (родился 12 января 1957 года).
Праздники: День таможенника, Австралии и Индии
- Международный день таможенника. Установлен в 1983 году в честь 30-летия первой сессии Совета таможенного сотрудничества в Брюсселе — она прошла 26 января 1953 года.
- День Австралии. Национальный праздник, установленный официально в 1994 году. Дата связана с тем, что 26 января 1788 года капитан Артур Филипп высадился в бухте Сиднея, где поднял британский флаг и основал первую колонию — Новый Южный Уэльс.
- День Республики в Индии. Национальный праздник, отмечающий принятие Конституции Индии — она вступила в силу 26 января 1950 года.
События в истории: вышла первая печатная карта Руси, образована Кемеровская область
- 1500 — европейцы во главе с Висенте Яньесом Пинсоном впервые ступили на землю Бразилии. Испанский мореплаватель стал первооткрывателем территорий, принадлежащих современной Бразилии.
- 1525 — вышла первая печатная карта Руси. Речь о карте Московских земель.
- 1783 — императрица Екатерина II своим указом разрешила жителям России заниматься издательской деятельностью.
- 1788 — основан австралийский город Сидней.
- 1905 — в Южной Африке нашли самый большой и дорогой в мире алмаз, который назвали «Куллинан».
- 1918 — Владимир Ленин подписал принятый Совнаркомом декрет о проведении календарной реформы в России. Таким образом, был введен григорианский календарь.
- 1920 — на заседании Политбюро ЦК РКП(б) было принято решение об организации Татарской Социалистической Советской Республики (ТАССР), «не предрешая вопроса о ее территории, внутренней организации и отношения ко всей Федеративной советской республике».
- 1924 — Петроград переименовали в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).
- 1943 — Указом Президиума Верховного Совета СССР образована Кемеровская область путем выделения из Новосибирской области.
- 1954 — в Советском районе Казани закончили строительство первого аэропорта. До 1979 года он был единственной воздушной гаванью Казани для регулярных пассажирских авиалиний.
- 2016 — сайт Rutracker навечно заблокировали для пользователей.
- 2021 — президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. Стороны договорились продлить ДСНВ-3.
- 2022 — Рустам Минниханов поручил запустить в Казани IT-парк на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» ко Дню республики. Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин предложил Минниханову назвать новый IT-парк в честь разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева.
- 2023 — Государственный совет Татарстана принял законопроект о поправках в Конституцию республики. Утратит силу статья 21 Конституции Татарстана, в которой закреплено, что республика имеет свое гражданство. Поменялась и самая первая статья Основного закона — республика по-прежнему остается демократическим правовым государством, но уже не «объединенным с Российской Федерацией», а находящимся в ее составе. Подробнее — в материале «Реального времени».
- 2023 — принято решение отказаться от переходного периода, по которому новое наименование высшего должностного лица — «глава — раис РТ» — будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу.
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