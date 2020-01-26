Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Умер настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом сообщает ТАСС.



«К сожалению, это правда, он скончался перед храмом», — сказали в пресс-службе храма. Прична смерти не уточняется.

Стоит отметить, что Чаплин вел авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время». В последней он прокомментировал скандал вокруг мусульманского бракосочетания (никах) 28-летнего мужчины с 14-летней девочкой.

Всеволод Анатольевич Чаплин — священник Русской православной церкви, протоиерей; настоятель московского храма Феодора Студита у Никитских ворот. Кандидат богословия.

Родился в 1968 году в Москве в семье профессора Анатолия Чаплина.

После окончания школы в 1985 году начал работу в издательском отделе Московского патриархата в отделе экспедиции; поступил в Московскую духовную семинарию, которую окончил в 1990 году.

С октября 1990 по март 2009 года работал в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.

В 1999 году возведен в сан протоиерея.

С 2009 по 2015 год — председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества.

Вел несколько передач на ТВ и радио.

Публикуется в газете «Русь Державная». Ведет авторскую колонку в интернет-газете «Реальное время».

Автор нескольких фантастических произведений, опубликованных под псевдонимом Арон Шемайер.