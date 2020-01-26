Легенда НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета

Фото: скриншот youtube-канала Aeroflot

Как сообщает TMZ Sports, легендарный игрок клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета.

Авария произошла в воскресенье утром в городе Калабасас, штат Калифорния. Причина произошедшего выясняется.

Брайант вместе с тремя спутниками и пилотом находился на своем вертолете, который потерпел крушение. Спасатели подтвердили, что никто из тех, кто находился на борту, не выжил. По информации источника, жена экс-баскетболиста Ванесса и его четверо детей не находились на борту воздушного судна.

Кобе Брайанту был 41 год. Профессиональную карьеру он завершил в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звезд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 годы, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».