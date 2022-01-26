Минниханов поручил запустить казанский IT-квартал на базе обувной фабрики «Спартак» ко Дню республики

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил запустить новый IT-квартал на базе обувной фабрики «Спартак» в Казани к 30 августа, то есть ко Дню республики.



— Мы на этой площадке ко Дню республики должны уже не только построить, но и запустить новый IT-парк, — сказал Минниханов и отметил глобальность проекта и большой объем инвестиций.

Площадь IT-квартала составит 43 тысяч кв. м. В нем создадут более 4,5 тысячи рабочих мест для IT-компаний. Новый IT-парк в Казани предлагается назвать в честь советского ученого-изобретателя, разработчика первых советских ЭВМ Башира Рамеева.



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Напомним, технопарк на базе «Спартака» планируют сделать частью IT-квартала, который также сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Во сколько обойдется создание «умного квартала», Хайруллин в декабре 2021-го не назвал, поскольку проектирование только велось, но отметил, что сумму Минцифры РТ назовет примерно через три месяца. Торжественно открыть цифровую площадку планируется уже в конце 2022 года.



Маргарита Головатенко