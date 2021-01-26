Путин провел первый телефонный разговор с Байденом — стороны договорились продлить ДСНВ

Президент России Владимир Путин провел первый телефонный разговор с лидером США Джо Байденом. Стороны договорились продлить ДСНВ-3, передает пресс-служба Кремля.

В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, которые обеспечат дальнейшую работу международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов.

Путин поздравил Байдена с началом работы на посту главы государства и отметил, что нормализация отношений между странами отвечала бы интересам обеих сторон и всего международного сообщества.

Кроме того, главы двух государств обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе и в торгово-экономической.