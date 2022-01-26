Казанский IT-парк на базе бывшей обувной фабрики «Спартак» получит имя Башира Рамеева

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В Казани IT-парк на базе бывшей обувной фабрики «Спартак» предлагается назвать в честь Башира Рамеева. С таким предложением к президенту Татарстана обратился глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Технопарк в центре Казани станет визитной карточкой IT-индустрии республики, сообщил он. По его словам, его площадь составит 43 тыс. кв. метров, будет открыто 4,5 тысячи рабочих мест.

Напомним, технопарк на базе «Спартака» планируют сделают частью IT-квартала, который также сформируется в границах двух IT-парков, школы №21 и соседних бизнес-центров. Во сколько обойдется создание «умного квартала», Хайруллин в декабре 2021-го не назвал, поскольку проектирование только велось, но отметил, что сумму Минцифры РТ назовет примерно через квартал. Торжественно открыть цифровую площадку планируется уже в конце 2022 года.



Отметим, что с предложением увековечить память Башира Рамеева Хайруллин выступил еще в декабре 2021-го. Конкретный вариант он не предлагал и сообщил, что вопрос обсудят с общественностью.



Луиза Игнатьева