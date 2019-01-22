СК возбудил дело об угоне самолета Сургут — Москва

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за противоправных действий пассажира на борту авиарейса Сургут — Москва по статье «Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия».

По предварительным данным, мужчина в состоянии опьянения, угрожая, что у него находится оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета. В итоге лайнер вынужденно сел в Ханты-Мансийске.

В настоящее время мужчина задержан. Личность его установлена, это ранее судимый за порчу имущества житель Сургута, сообщает пресс-служба СК.

Ранее сообщалось, что пассажир авиарейса Сургут — Москва во время полета потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. В итоге самолет сел в Ханты-Мансийске.

