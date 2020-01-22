В России зафиксировали уже два случая возможного заражения китайским коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Санкт-Петербурге прямо из аэропорта был отправлен в больницу пассажир с подозрением на новый коронавирус, появившийся в Китае на прошлой неделе. Вторым оказался пассажир из Таиланда, прилетевший в Москву.

Главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Санкт-Петербурга Алексей Яковлев сообщил «Телеканалу 78» что медучреждение готово принять больного. Он прибыл в Петербург самолетом из Шанхая. По сообщениям телеграм-каналов, пассажира забирали врачи в защитных костюмах. Носилки закрыли специальным воздухонепроницаемым куполом.

Второй пациент прилетел рейсом Таиланд — Шереметьево. Как пишет Mash, пассажир почувствовал себя плохо во время полета. Когда лайнер приземлился, пассажиров не стали выпускать — зашли врачи в спецодежде, пошли к больному.