Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий возрастной предел для чиновников. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет и 70 лет — для высших руководителей.



«В исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», — говорится в пояснительной записке к документу.



Ранее Путин призвал выровнять цены на жилье в России.



Ольга Плешкова