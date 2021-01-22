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Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих

16:26, 22.01.2021
Путин внес в Госдуму проект о предельном возрасте госслужащих
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, отменяющий возрастной предел для чиновников. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет и 70 лет — для высших руководителей.

«В исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Путин призвал выровнять цены на жилье в России.

Ольга Плешкова
ОбществоВласть Татарстан
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