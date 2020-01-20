В Перми ввели режим ЧС после прорыва трубы у хостела, в результате которого погибли пятеро

В Перми ввели режим чрезвычайной ситуации после прорыва трубы теплоносителя рядом с отелем, где скончались пять постояльцев. Соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Самойлов.

В доме, где произошла авария, в настоящее время отключены тепло, газ, горячее водоснабжение и электричество. Для устранения дефекта на тепломагистрали от отопления и горячего водоснабжения отключены 20 домов, сообщается на сайте мэрии Перми.

Напомним, что сегодня ночью в Перми на цокольном этаже жилого здания, где располагался хостел, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами. Возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», его передали в центральный аппарат СКР.