В Перми пять человек погибли при прорыве трубы отопления в хостеле

Сегодня ночью в Перми на цокольном этаже жилого здания, где располагался хостел, прорвало трубу с горячей водой. В результате погибли пять человек, еще трое госпитализированы с ожогами.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячего теплоносителя и проверки помещений были обнаружены пять погибших, [их] личности устанавливаются», — передает пресс-служба МЧС региона.

По данным ТАСС, прорыв воды произошел в в отеле «Карамель». На месте находятся губернатор Пермского края Максим Решетников, экстренные службы, дежурят семь бригад скорой помощи.

