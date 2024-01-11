Каратисты, артисты и борцы: в Казани в седьмой раз вручат ежегодную премию «Манзара»

20 января в КРЦ «Пирамида» за чемпионский пояс и приз в сто тысяч рублей поборются на турнире по поясным видам единоборств в рамках спортивной и музыкальной премии «Манзара-2024». В этом году выявят сильнейших и среди каратистов, и мужчин, и женщин. Автомобиль в этот раз разыгрывать не будут — цены выросли.



«Главное — популяризация борьбы»

В этом году премия «Манзара» будет вручаться уже в 7-ой раз. В турнире по корэш примут участие 30 спортсменов разного возраста, весовой категории и уровня подготовки. Они будут выступать в трех лигах: «Золотой», «Серебряной» и «Зеленой». Самому молодому участнику — 12, самому взрослому — больше 40.



В «Золотой лиге» за главный приз будут бороться 16 уже именитых атлета из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Заинского, Лаишевского, Тюлячинского, Балтасинского, Арского, Кукморского районов. Есть и представители Башкирии и Удмуртии.



В «Серебряную лигу» в этом году входят только представители Агрызского района. Всего их 10. В этом году именно этот муниципалитет является одним из организаторов. Об этом рассказал основатель премии «Манзара» Айдар Шаймарданов, известный борец, который и сам — выходец из Агрызского района.

— Самое главное для нас — популяризация нашего национального вида спорта и популяризация самих спортсменов. Формат проведения премии мы всегда меняем. В этот раз хотим акцентировать внимание на районных борцах, — отметил Шаймарданов.

— Всем известно, что почти все знаменитые борцы корэш — родом из села. Во все времена корэш воспринимался как национальное достояние. Не было ни одного мальчишки в деревне, который бы не боролся и не мечтал стать главным батыром, — рассказал глава Агрызского района Ленар Нургаянов, отметив, что этот вид спорта у них очень популярен.



Главный приз премии «Манзара-2024» — чемпионский пояс и денежный приз в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, за серебро и бронзу предусмотрены призы в 60 тыс. и 30 тыс. рублей соответственно. Обещают и специальные подарки от партнеров. Автомобиль в этот раз разыгрывать не будут. Организаторы объясняют это тем, что цены сильно повысились.



«Теперь чтобы купить одну машину, надо провести три «Манзары»», — шутят они.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой премии «Манзара»

«Каратэ собирает полные залы, другим борцам есть чему поучиться»

Еще одна особенность премии нынешнего года — поединки самых известных каратистов республики.

— Это будут схватки между сильнейшими спортсменами РТ. На татами встретятся 2 пары, женщины и мужчины. Это мастера спорта и члены сборной России. Уровень будет очень высокий, — рассказал президент федерации каратэ РТ Искандер Шагин.

К слову, организаторы премии «Манзара» отметили, что каратэ является одним из самых популярных видов борьбы, он считается самым зрелищным и собирает полные залы, в отличие от корэш, который привыкли смотреть на сабантуях, но не в залах, тем более за деньги. «Борцам есть чему поучиться у каратистов», — считают организаторы.

«Как только не коверкают слово «көрәш»!»

Любопытно, что от самого названия «корэш» в названии премии отказались. Во всех материалах фигурирует только «поясные виды единоборств». Айдар Шаймарданов объяснил это тем, что не хочет, чтобы красивое татарское слово коверкали.

— Как только его не произносят: и соревнования по курашу, и по куражу. Грустно это слышать. И само написание на русский манер «корэш» неверное, поэтому мы решили, что будет правильнее от него отказаться, — рассказал основатель премии.

Традиционно соревнования будут совмещены с богатой концертной программой с участием звезд татарской эстрады. Специальным гостем заявлена Диля Нигматуллина, других имен организаторы не называли, заявив что хотят, чтобы люди шли посмотреть на спортсменов.

«На певцов народ и так ходит, пусть учится ходить и на борцов», — заявил Шаймарданов.

В этом году в рамках премии «Манзара» будут объявлены победители в десяти дополнительных номинациях:

«Лучшая федерация по международным видам единоборств»,

«Лучшая региональная федерация по видам единоборств»,

«Лучшее интернет-издание, освещающее премию «Манзара»,

«Лучший журналист»,

«Лучший продюсер»,

«Лучший артист (номинация «Народное признание»)»,

«Лучший партнер»,

«Лучший спортсмен (номинация «Народное признание»)»,

«Лучший контент-мейкер»,

«Лучший обозреватель в социальных сетях».

— Как правило, ежегодно отмечались лишь борцы и певцы, которые вносят свой вклад в развитие национальных видов спорта и культуры. В 2024 году отметят тех, кто оставался все это время в тени и чей труд является «золотым звеном» в развитии премии «Манзара», — отмечает оргкомитет.