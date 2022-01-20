Умер бывший директор Татарской филармонии Асгат Сафин

Умер бывший директор Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая Асгат Сафин. Об этом сообщила 19 января пресс-служба филармонии.

Причина смерти не уточняется.

Фото: vk.com/tatfilarmonia

Асгат Сафин начал свою творческую деятельность в 1962 году артистом балета в ансамбле песни и танца Удмуртской государственной филармонии. После был артистом балета Государственного ансамбля песни и танца ТАССР Татгосфилармонии имени Г. Тукая. С 1983 по 1984 годы он работал организатором концертов филармонии. С 1984 года был заместителем директора по концертной работе. Сафин стал директором филармонии в 1989 году, проработал в этой должности до 2003 года. В 2003—2007 годах был директором концертного зала Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. С 2007 года Сафин работал заместителем директора Казанского государственного цирка.

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Татьяна Леухина