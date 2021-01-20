В Казани умер основатель фотошколы «Софит», член Союза фотохудожников России Виталий Агапитов

В Казани вчера, 19 января, ушел из жизни основатель фотошколы «Софит», член Союза фотохудожников России Виталий Агапитов. Об этом сообщила его коллега Алсу Тарвердян на своей странице в соцсетях.

«Многие годы он отдал обучению и воспитанию молодых людей , всю душу, силы и энергию. Работал до 80 лет в центре детского творчества Вахитовского района, а до этого в ЦВР Приволжского района», — написала она.

Фото: vk.com

Виталий Агапитов родился 23 сентября 1940 года. Под его руководством школа «Софит» заняла одно из ведущих мест среди детских фотоколлективов в республике. Многие ученики фотошколы в последствии связали жизнь с этим ремеслом.

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Татьяна Леухина