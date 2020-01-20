Путин освободил Юрия Чайку от поста генпрокурора

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Кандидатуру Краснова Путин внес на рассмотрение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Чайка покидает пост генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

Чайка занимает пост генпрокурора с 23 июня 2006 года. С 17 августа 1999 года по 23 июня 2006 года был министром юстиции России.