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Путин освободил Юрия Чайку от поста генпрокурора

13:36, 20.01.2020
Путин освободил Юрия Чайку от поста генпрокурора
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. На его место глава РФ предложил назначить замглавы Следственного комитета Игоря Краснова.

Кандидатуру Краснова Путин внес на рассмотрение в Совет Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Чайка покидает пост генпрокурора в связи с переходом на другую работу.

Чайка занимает пост генпрокурора с 23 июня 2006 года. С 17 августа 1999 года по 23 июня 2006 года был министром юстиции России.

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