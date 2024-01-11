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День в истории 11 января: старт работы Федерального собрания, родился Зиннуров, Кубок России по лыжным гонкам

07:00, 11.01.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 января 2024 года

День в истории 11 января: старт работы Федерального собрания, родился Зиннуров, Кубок России по лыжным гонкам
Фото: коллаж realnoevremya.ru

11 января пройдет заседание коллегии Госкомитета РТ по архивному делу, также стартует V этап Кубка России по лыжным гонкам. В мире отмечают Международный день «спасибо», в России — День заповедников и национальных парков. Пять лет назад в Казанском зоопарке появился белый медведь по кличке Терпей, 30 лет назад в России начал работу новый парламент — Федеральное собрание, 180 лет назад в Казани открылся первый детский приют. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • Заседание коллегии Госкомитета РТ по архивному делу с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов
  • На трассе лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирном стартует V этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023—2024.

Кто родился: Ирек Зиннуров и Игорь Ларионов

  • 1960 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва Халит Гарифуллин.
  • 1969 — руководитель Российского информационно-культурного центра Россотрудничества в Баку, член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, президент клуба СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.
realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов
  • 1970 — директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов.
  • 1972 — актер, режиссер, народный артист России Константин Хабенский.
  • 1980 — турецкий футболист Гекдениз Карадениз. С 2008 года играл в казанском «Рубине», где завершил карьеру в 2018 году. С июля 2023 года является главным тренером команды «Рубин-2».

Кто скончался: Мансур Хаснулин и Муртаза Рахимов

  • 1238 — легендарный русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII века, времен нашествия хана Батыя Евпатий Коловрат (родился в 1200 году).
  • 1874 — разработчик способов консервации пищевых продуктов Гейл Борден (родился 9 ноября 1801 года).
  • 2022 — бывший вице-премьер Татарстана, экс-директор НПО «Завод СК им. С.М. Кирова», бывший председатель постоянной комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ Мансур Хаснулин (родился 22 марта 1942 года).
  • 2022 — председатель Европейского парламента Давид Сассоли (родился 30 мая 1956 года).
  • 2023 — первый президент Башкирии в 1993—2010 годах Муртаза Рахимов (родился 7 февраля 1934 года).
взято realnoevremya.ru с tatarstan.ru

Праздники: День «спасибо» и День заповедников

  • Международный день «спасибо». Его предложили отмечать Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНЕСКО, чтобы показать миру, как важно быть отзывчивым, добрым и вежливым.
  • День заповедников и национальных парков. Впервые его отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы*. Дата связана с тем, что 11 января 1917 года в России был образован первый государственный заповедник, получивший название «Баргузинский».
realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • День Республики Албания. 11 января 1946 года была официально провозглашена независимая Народная Республика Албания.

События в истории: в ССРР создали космодром Плесецк и Центр подготовки космонавтов

  • 1569 — в Англии состоялась первая в истории лотерея. Ее провела Елизавета I для пополнения казны.
  • 1844 — открылся первый детский приют в Казани. В честь императора Николая I его назвали Николаевским.
  • 1909 — в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
  • 1922 — канадские врачи впервые применили инсулин для лечения диабета.
  • 1943 — советская армия освободила от фашистских захватчиков Пятигорск и Минеральные Воды.
  • 1957 — власти СССР создали космодром «Плесецк».
  • 1960 — в СССР создали Центр подготовки космонавтов.
  • 1972 — исполком Казани переименовал улицу Ямашева в улицу Меховщиков. Имя Хусаина Ямашева присвоили новому проспекту в Ленинском (Ново-Савиновском) районе.
  • 1973 — в США разразился Уотергейтский скандал, закончившейся отставкой президента страны Ричарда Никсона.
  • 1994 — в России начал работу новый парламент. Речь о Федеральном собрании, представительном и законодательном органе России. Он состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной думы. Стоит отметить, что свое 30-летие парламент отметил 12 декабря 1993 года — в тот день состоялись первые выборы в Совет Федерации и Государственную думу.
realnoevremya.ru/Дарья Пинегина
  • 2016 — Центробанк впервые с 1998 года поднял доллар выше 75 рублей.
  • 2016 — экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-марафон «Африка Эко Рейс-2016».
  • 2018 — банк «Ростеха» («Российская финансовая корпорация») сообщил о завершении сделки по приобретению 99,9% акций казанского «Тимер Банка».
  • 2019 — в Казанском зоопарке появился белый медведь по кличке Терпей. Предполагалось, что он переедет через два года, однако тот остался в столице Татарстана. В ноябре 2023 года в СМИ опубликовали материалы о ненадлежащем содержании 21-летнего белого медведя. Проверка прокуратуры не выявила нарушений, однако было установлено, что площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствуют установленным требованиям.
realnoevremya.ru/Дарья Пинегина
  • 2020 — в китайском городе Ухане подтвердился первый случай смерти от COVID-19.
  • 2021 — АвтоВАЗ объявил о возвращении внедорожнику Lada 4x4 прежнего названия Niva.
  • 2022 — в Казахстане завершилась основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была введена в страну из-за протестов.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.

Дарья Пинегина
Общество Татарстан
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