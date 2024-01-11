День в истории 11 января: старт работы Федерального собрания, родился Зиннуров, Кубок России по лыжным гонкам
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 11 января 2024 года
11 января пройдет заседание коллегии Госкомитета РТ по архивному делу, также стартует V этап Кубка России по лыжным гонкам. В мире отмечают Международный день «спасибо», в России — День заповедников и национальных парков. Пять лет назад в Казанском зоопарке появился белый медведь по кличке Терпей, 30 лет назад в России начал работу новый парламент — Федеральное собрание, 180 лет назад в Казани открылся первый детский приют. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание коллегии Госкомитета РТ по архивному делу с участием премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
- На трассе лыжно-биатлонного комплекса в казанском поселке Мирном стартует V этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2023—2024.
Кто родился: Ирек Зиннуров и Игорь Ларионов
- 1960 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва Халит Гарифуллин.
- 1969 — руководитель Российского информационно-культурного центра Россотрудничества в Баку, член комитета ГД по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, президент клуба СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.
- 1970 — директор хоккейного клуба «Нефтехимик» Игорь Ларионов.
- 1972 — актер, режиссер, народный артист России Константин Хабенский.
- 1980 — турецкий футболист Гекдениз Карадениз. С 2008 года играл в казанском «Рубине», где завершил карьеру в 2018 году. С июля 2023 года является главным тренером команды «Рубин-2».
Кто скончался: Мансур Хаснулин и Муртаза Рахимов
- 1238 — легендарный русский богатырь, герой рязанского народного сказания XIII века, времен нашествия хана Батыя Евпатий Коловрат (родился в 1200 году).
- 1874 — разработчик способов консервации пищевых продуктов Гейл Борден (родился 9 ноября 1801 года).
- 2022 — бывший вице-премьер Татарстана, экс-директор НПО «Завод СК им. С.М. Кирова», бывший председатель постоянной комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ Мансур Хаснулин (родился 22 марта 1942 года).
- 2022 — председатель Европейского парламента Давид Сассоли (родился 30 мая 1956 года).
- 2023 — первый президент Башкирии в 1993—2010 годах Муртаза Рахимов (родился 7 февраля 1934 года).
Праздники: День «спасибо» и День заповедников
- Международный день «спасибо». Его предложили отмечать Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНЕСКО, чтобы показать миру, как важно быть отзывчивым, добрым и вежливым.
- День заповедников и национальных парков. Впервые его отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы*. Дата связана с тем, что 11 января 1917 года в России был образован первый государственный заповедник, получивший название «Баргузинский».
- День Республики Албания. 11 января 1946 года была официально провозглашена независимая Народная Республика Албания.
События в истории: в ССРР создали космодром Плесецк и Центр подготовки космонавтов
- 1569 — в Англии состоялась первая в истории лотерея. Ее провела Елизавета I для пополнения казны.
- 1844 — открылся первый детский приют в Казани. В честь императора Николая I его назвали Николаевским.
- 1909 — в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка.
- 1922 — канадские врачи впервые применили инсулин для лечения диабета.
- 1943 — советская армия освободила от фашистских захватчиков Пятигорск и Минеральные Воды.
- 1957 — власти СССР создали космодром «Плесецк».
- 1960 — в СССР создали Центр подготовки космонавтов.
- 1972 — исполком Казани переименовал улицу Ямашева в улицу Меховщиков. Имя Хусаина Ямашева присвоили новому проспекту в Ленинском (Ново-Савиновском) районе.
- 1973 — в США разразился Уотергейтский скандал, закончившейся отставкой президента страны Ричарда Никсона.
- 1994 — в России начал работу новый парламент. Речь о Федеральном собрании, представительном и законодательном органе России. Он состоит из двух палат — Совета Федерации и Государственной думы. Стоит отметить, что свое 30-летие парламент отметил 12 декабря 1993 года — в тот день состоялись первые выборы в Совет Федерации и Государственную думу.
- 2016 — Центробанк впервые с 1998 года поднял доллар выше 75 рублей.
- 2016 — экипаж Антона Шибалова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-марафон «Африка Эко Рейс-2016».
- 2018 — банк «Ростеха» («Российская финансовая корпорация») сообщил о завершении сделки по приобретению 99,9% акций казанского «Тимер Банка».
- 2019 — в Казанском зоопарке появился белый медведь по кличке Терпей. Предполагалось, что он переедет через два года, однако тот остался в столице Татарстана. В ноябре 2023 года в СМИ опубликовали материалы о ненадлежащем содержании 21-летнего белого медведя. Проверка прокуратуры не выявила нарушений, однако было установлено, что площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствуют установленным требованиям.
- 2020 — в китайском городе Ухане подтвердился первый случай смерти от COVID-19.
- 2021 — АвтоВАЗ объявил о возвращении внедорожнику Lada 4x4 прежнего названия Niva.
- 2022 — в Казахстане завершилась основная миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая была введена в страну из-за протестов.
*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов.
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