Умер экс-председатель комиссии Госсовета РТ по вопросам экономического развития Мансур Хаснуллин

Сегодня, 11 января, на 80-м году жизни умер бывший председатель постоянной комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ Мансур Хаснуллин. Об этом сообщает пресс-служба Минпромтора РТ.

Мансур Хаснуллин родился 22 марта 1942 года в Кировограде Свердловской области. Свой трудовой путь начал с простого токаря комбината №18 управления нефтехимзаводов Башкирского совнархоза в Салавате Башкирской АССР.

В 1966 году он окончил Казанский химико-технологический институт, после чего начал работать мастером на ПО «Нижнекамскнефтехим». Проработав 12 лет на заводе, в 1978 году был назначен первым заместителем председателя, а потом — председателем исполкома Нижнекамского городского Совета народных депутатов.

В 1985 году Хаснуллин стал председателем организационного бюро по созданию Менделеевского района, затем по 1990 год работал первым секретарем Менделеевского райкома КПСС, заведовал отделом транспорта, дорожного хозяйства и связи управления делами Кабинета министров. Через 2 года, в 1992 году, он был вице-премьером РТ. С 1994 по 2000 года возглавлял НПО Завод СК им. С.М. Кирова. А в 2000 году стал председателем постоянной комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ, где проработал до 2014 года. В июне 2014 году вышел на пенсию.



Прощание с Мансуром Хаснуллиным пройдет в 12 января 11:00 часов в ДК «Сайдаш».

Татьяна Леухина