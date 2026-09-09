УФАС в Татарстане признало попытку запретить использование слова «Шифа» недобросовестной конкуренцией

Бизнесмен требовал компенсацию в 3 млн рублей за упущенную выгоду и моральный вред

Фото: Динар Фатыхов

Индивидуальный предприниматель из Татарстана потребовал возмещение ущерба от медицинского центра «Шифа». По словам мужчины, он уже зарегистрировал товарный знак «шифа» ранее, еще в 2017 году. Татарстанское УФАС признало эту попытку недобросовестной конкуренцией, сообщили в пресс-службе ведомства.

Бизнесмен не смог подтвердить, что с 2017 года оказывал медицинские услуги. Иск против конкурента, действующего на том же товарном рынке, он подал лишь в 2024 году — потребовал компенсацию в 3 млн рублей за упущенную выгоду и моральный вред.



— В действиях медицинского центра, которому пытались запретить использовать в своем названии слово «шифа», признаков нарушения законодательства комиссия Татарстанского УФАС не обнаружила. Нарушением была признана попытка предпринимателя ввести правовой запрет на общеупотребляемое слово, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В антимонопольной службе уточнили, что обозначение «шифа» имеет широкое распространение и не связано исключительно с деятельностью одного конкретного предпринимателя. А использование исключительного права для того, чтобы ограничить деятельность конкурентов, может быть оценено как недобросовестная конкуренция. Материалы этого дела переданы должностному лицу для решения вопроса о возбуждении административного производства.

Напомним, недавно ФАС России выявила сговор четырех компаний на торгах по поставке оборудования и замене лифтов в Татарстане. Сумма назначенного компаниям штрафа превысила 17 млн рублей.

Галия Гарифуллина