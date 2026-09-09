В Татарстане ожидают замедления темпа роста экономики

Ранее Татарстан прогнозировал рост ВРП в 2026 году на уровне 2,1%

Фото: Динар Фатыхов

По прогнозу Минэкономики Татарстана, рост ВРП в 2027 году составит 1%. Об этом заявили сегодня на заседании Кабмина республики. Ранее Татарстан прогнозировал рост ВРП в 2026 году на уровне 2,1%.

Ожидается, что индекс промышленного производства в 2027 году будет на уровне 100,5%, объем строительных работ — на уровне 101,1—100,2% (с учетом планируемых объемов в жилищном, промышленном и инфраструктурном строительстве). Производство сельскохозяйственной продукции составит 101,5% в сопоставимых ценах год к году.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

По итогам января — августа ВРП Татарстана составит более 4,2 трлн рублей. Это 102,7% к уровню аналогичного периода 2025 года.

Напомним, общий объем расходов консолидированного бюджета Татарстана на 2027 год прогнозируется в объеме 627,6 млрд рублей. Ожидается, что в 2028 и 2029 годах он составит 657,5 млрд и 680,4 млрд рублей соответственно.

Галия Гарифуллина