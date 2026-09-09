Каждое второе предприятие думает о запуске виртуального оператора связи

Услуги виртуальных операторов становятся все более востребованным инструментом для малого и среднего бизнеса

Фото: Реальное время

Услуги виртуальных операторов становятся все более востребованным инструментом для малого и среднего бизнеса, показало совместное исследование Билайна и Ассоциации менеджеров. Так, 21% компаний уже пользуются услугами виртуальных операторов, 44% планируют это делать, а почти каждый второй респондент и вовсе рассматривает возможность запуска оператора под своим брендом.

Как отмечают участники исследования, услуги виртуальных операторов связи позволяют МСП решать сразу несколько ключевых бизнес-задач: выстраивать прямую коммуникацию с клиентами, повышать их лояльность и удерживать клиентскую базу, продвигать дополнительные продукты через мобильные сервисы и пр.

Наиболее востребованной опцией оказалась автоматическая регистрация трафика по клиентам и партнерам, а именно решения с возможностью интеграции CRM— и ERP-систем (систем управления взаимоотношениями с клиентами и планирования ресурсов компании). Такой функционал как самый актуальный выбрали 75% опрошенных. Также виртуальных операторов применяют для контроля расходов и лимитов в отдельных подразделениях (46%), для безопасного доступа в интернет (33%), для мотивации сотрудников с помощью корпоративных бонусов и специальных пакетов услуг (22%).

Среди значимых характеристик услуг виртуальных операторов представители малых и средних предприятий выделили возможность бесшовной интеграции с уже действующими цифровыми системами компании — этот критерий назвали самым востребованным 74% участников исследования. Для 70% респондентов важна стабильная скорость мобильного интернета, для 65% — надежность голосовой связи, еще для 51% — стоимость тарифа на услуги оператора.

52% респондентов считают снижение затрат на корпоративную мобильную связь одним из ключевых факторов при выборе услуг виртуального оператора. Менее важными для МСП оказались гибкая персонализация сервиса (45%), круглосуточная премиальная поддержка (39%), широкая география покрытия (35%) и роуминг за границей (16%). Вопрос предусматривал множественный выбор ответов.

Исследование также показало заметную отраслевую поляризацию спроса. Наибольший интерес отмечается в телекоммуникациях (90%), ретейле (87%) и ИТ-секторе (78%). В этих сегментах мобильная связь и передача данных — неотъемлемая часть ключевых бизнес-процессов, от логистики и управления заказами до цифровых сервисов и телеметрии. Средний уровень востребованности — в образовании (52%), рекламе (48%) и туризме (43%).

Почти 40% опрошенных рассматривают возможность запуска виртуального оператора под своим брендом. Вместе с тем главным препятствием для запуска собственного виртуального оператора остается недостаток готовых отраслевых решений — на это указали 30% участников. Еще 26% респондентов отметили нехватку внутри компаний опыта и компетенций для эффективного управления виртуальными операторами. Среди других барьеров — сложность интеграции с существующими ИТ-системами (23%) и высокая стоимость внедрения (12%). Эти данные еще раз указывают, что основными вызовами внедрения остаются недостаток готовых решений и необходимость развития управленческих компетенций в этой сфере.

предоставлено пресс-службой билайна

Исследование «Тренды и запросы российского МСП на услуги виртуальных операторов» проводилось в апреле — мае 2026 года, в разгар сезона деловой активности, когда у представителей бизнеса больше контекста и деталей для развернутых оценок. В опросе приняли участие более 350 топ-менеджеров и руководителей ИТ-подразделений российских компаний из различных отраслей.

Роман Прыганов, директор по развитию партнерского канала Билайна:

«Виртуальный оператор — это не технология, а инструмент роста для бизнеса: новый доход, новая ценность для клиентов, новый драйвер лояльности. Международная практика показывает, что виртуальные операторы способны занимать до 20% рынка мобильных услуг. Наша платформа SMART MVNO делает этот рынок доступным: минимальный порог входа, максимальная вариативность решений, а всю техническую рутину Билайн берет на себя. Запускать связь под собственным брендом сегодня может практически любой, у кого есть аудитория, — от блогеров и отраслевых сообществ до крупных банков и корпораций. С Билайном этот бизнес можно строить умно и эффективно».

Вячеслав Евсеев, исполнительный директор Ассоциации менеджеров:

«Результаты исследования свидетельствуют, что российский рынок виртуальных операторов для малого и среднего бизнеса находится на стадии активного роста — признаки скрытого спроса указывают на огромный потенциал сегмента. Для реализации полного потенциала операторам важно не только разрабатывать специализированные отраслевые решения, но и создавать условия для обмена опытом и укрепления сотрудничества между бизнесом и провайдерами услуг».

Реклама ПАО «ВымпелКом».