Air Arabia возобновит полеты в Россию в октябре
Рейсы планируют возобновить по маршруту Шарджа — Москва
Авиакомпания Air Arabia планирует в октябре возобновить рейсы по маршруту Шарджа — Москва, приостановленные с июля 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА «Новости» в Минтрансе России.
По предварительным данным, перевозчик вернется на российский рынок в ближайший месяц. Официального подтверждения даты возобновления полетов пока не поступало.
Air Arabia — флагманская бюджетная авиакомпания Ближнего Востока и Северной Африки, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее сообщалось, что Air Tanzania объявила о приостановке авиарейсов в Москву. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте.
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