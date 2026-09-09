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Air Arabia возобновит полеты в Россию в октябре

16:45, 09.09.2026

Рейсы планируют возобновить по маршруту Шарджа — Москва

Air Arabia возобновит полеты в Россию в октябре
Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиакомпания Air Arabia планирует в октябре возобновить рейсы по маршруту Шарджа — Москва, приостановленные с июля 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА «Новости» в Минтрансе России.

По предварительным данным, перевозчик вернется на российский рынок в ближайший месяц. Официального подтверждения даты возобновления полетов пока не поступало.

Air Arabia — флагманская бюджетная авиакомпания Ближнего Востока и Северной Африки, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что Air Tanzania объявила о приостановке авиарейсов в Москву. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте.

Алсу Сабирзанова

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