Air Arabia возобновит полеты в Россию в октябре

Рейсы планируют возобновить по маршруту Шарджа — Москва

Фото: Арсений Фавстрицкий

Авиакомпания Air Arabia планирует в октябре возобновить рейсы по маршруту Шарджа — Москва, приостановленные с июля 2026 года из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщили РИА «Новости» в Минтрансе России.

По предварительным данным, перевозчик вернется на российский рынок в ближайший месяц. Официального подтверждения даты возобновления полетов пока не поступало.

Air Arabia — флагманская бюджетная авиакомпания Ближнего Востока и Северной Африки, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее сообщалось, что Air Tanzania объявила о приостановке авиарейсов в Москву. Решение принято после плановой оценки рисков на маршруте.

Алсу Сабирзанова