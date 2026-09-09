Не труба, а сито: на Чистопольской устранили провал на ветхом коллекторе

Работы на глубине 9 метров завершены, водоотведение не останавливали

Фото: предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

МУП «Водоканал» Казани с привлечением подрядной организации завершает ремонт канализационного коллектора на ул. Чистопольской, 4, где из-за ветхости трубы произошел обвал грунта. При обследовании коллектора обнаружили множественные провалы — всего на 5 метрах трубы было несколько больших и маленьких дыр, в связи с чем на объекте выполнили срочный ремонт.

На данный момент основные работы завершены, на участке осталось восстановить благоустройство. Ремонт коллектора был произведен открытым способом, при этом система водоотведения все время находилась в рабочем состоянии.

— Коллектор пролегает на глубине 9 метров, работы шли в условиях плотной городской застройки и при наличии большого количества инженерных коммуникаций, требующих выноса за границы производства работ — рядом проходит интернет-кабель, который нужно было не повредить во время ремонта и пройти процедуру согласования с интернет-провайдером. В целом все работы прошли без значительных неудобств для жителей, ремонт завершили в кратчайшие сроки, — пояснили в пресс-службе МУП «Водоканал» Казани.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Коллектор диаметром от 1 200 до 2 000 мм был построен в 1985 году. Он транспортирует стоки от 850 многоквартирных домов, 87 социальных учреждений (школы, д/сады, больницы) и более 200 административных зданий. Коллектор имеет 100%-ный износ, и в целях предотвращения новых провалов предприятие ведет его поэтапный ремонт: за последние 4 года восстановили пять участков от ул. Гаврилова до ул. Бондаренко протяженностью 4,3 км, стоимость работ составила 1,9 млрд рублей. Сейчас планируется зайти на следующий участок — от ул. Бондаренко до ул. Яруллина, идет подготовка проекта реконструкции.

Напомним, общий износ инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения составляет более 70%. Несмотря на высокий уровень износа, количество аварий на водопроводе не дает резкого увеличения и на протяжении 5 лет остается примерно на одном уровне. Ежедневно на ликвидации аварий задействованы более 30 бригад, с привлечением 250 единиц спецтехники, из них семь бригад работают в круглосуточном режиме.

предоставлено пресс-службой МУП "Водоканал"

Директор казанского «Водоканала» Рустам Абдулхаков сообщал ранее, что в наиболее аварийном состоянии в Казани находятся 104 км канализационных коллекторов, проходящих под проезжей частью и в пешеходных зонах, на восстановление необходимо дополнительное финансирование в размере около 37 млрд рублей.

Также одной из основных причин аварий на сетях становятся засоры в системе водоотведения. Всего за 2025 год устранено 17 206 засоров, а в текущем году — уже больше 10 тысяч. На предприятии в этом году дополнительно приобрели 12 единиц спецтехники, благодаря чему удалось сократить время реагирования по заявкам на засоры.