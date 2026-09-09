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В Татарстане втрое увеличили выплаты семьям при рождении тройни

11:37, 09.09.2026

Единовременное пособие составит 100 тыс. рублей

В Татарстане втрое увеличили выплаты семьям при рождении тройни
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане втрое увеличили выплаты при рождении тройни. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

— Установить: единовременное пособие при рождении одновременно трех и более детей в размере 100 тыс. рублей на семью, — говорится в документе.

Ранее при рождении тройни родители могли получить 30 тыс. рублей — по 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Напомним, общий коэффициент рождаемости в республике снизился на 1,2% в 2025 году. При этом татарстанские показатели выше, чем в среднем по России.

Галия Гарифуллина

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Татарстан

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