За восемь месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило 511,3 млрд рублей доходов

Из них сумма налоговых и неналоговых поступлений составила 429,3 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

За восемь месяцев в консолидированный бюджет Татарстана поступило доходов в сумме 511,3 млрд рублей, в том числе налоговых и неналоговых — 429,3 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов республики Марат Файзрахманов на заседании кабмина.

Разработан консолидированный бюджет на 2027 год и плановый период 2028 — 2029 годов. Прогнозное поступление налога на прибыль в 2027 году составляет 135,6 млрд рублей, в 2028 году — 141,1 млрд рублей, в 2029 году — 146,7 млрд рублей. Поступление налога на доходы физлиц прогнозируются в сумме 252,7 млрд, 271,1 млрд и 290,9 млрд рублей соответственно.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет Республики Татарстан на 2027 год составляет 57,8 млрд рублей, на 2028—2029 годы — по 59,5 млрд рублей. В 2027 году налог на имущество организаций должен составить 53,5 млрд рублей, в 2028 году — 54,9 млрд рублей, в 2029 году — 56,5 млрд рублей. Поступления транспортного налога оцениваются в размере 8,2 млрд рублей, 8,4 млрд и 8,6 млрд рублей соответственно. Поступление по налогам на совокупный доход прогнозируется на 2027 год в сумме 44 млрд рублей, на 2028 год — 43,6 млрд рублей, на 2029 год — 43,9 млрд рублей.



Следующие два налога полностью зачисляются в бюджеты муниципальных образований. Земельный налог на 2027—2029 годы ежегодно прогнозируется в размере 11 млрд рублей. Налог на имущество физических лиц на 2027—2029 годы оценивается ежегодно в сумме 4,6 млрд рублей.

В свою очередь неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозируются на 2027 год в объеме 48,2 млрд рублей, на 2028 год — 50,5 млрд рублей, на 2029 год — 51,7 млрд рублей. Общий объем доходов консолидированного бюджета прогнозируется в объеме 619,1 млрд рублей, 648,1 млрд и 676,9 млрд.



Напомним, в сентябре налоговая задолженность в Татарстане, включая не уплаченные в срок налоги и сборы, достигла 20,6 млрд рублей. Однако общий долг, который также учитывает страховые взносы, пени, налоговые санкции и проценты, составляет 55,9 млрд рублей.

Галия Гарифуллина