Apple представила iPhone 18
Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус
Apple официально анонсировала iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на корпоративном сайте.
Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус. Среди ключевых изменений — уменьшенный модуль Face ID и расширенная цветовая гамма. Смартфоны будут выпущены в четырех цветах: бордовом, серебристом, голубом и черном.
Ранее сообщалось, что работа iPhone в России не пострадает из-за дела ФАС. Действия антимонопольной службы направлены на взыскание штрафов.
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