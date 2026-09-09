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Apple представила iPhone 18

20:30, 09.09.2026

Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус

Apple представила iPhone 18
Фото: скриншот Apple

Apple официально анонсировала iPhone 18 Pro и 18 Pro Max на корпоративном сайте.

Новинки сохранили узнаваемый дизайн предшественников, но получили алюминиевый корпус. Среди ключевых изменений — уменьшенный модуль Face ID и расширенная цветовая гамма. Смартфоны будут выпущены в четырех цветах: бордовом, серебристом, голубом и черном.

скриншот Apple

Ранее сообщалось, что работа iPhone в России не пострадает из-за дела ФАС. Действия антимонопольной службы направлены на взыскание штрафов.

Алсу Сабирзанова

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