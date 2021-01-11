Внедорожник Lada 4x4 переименовали в Lada Niva Legend
АвтоВАЗ объявил о возвращении внедорожнику Lada 4x4 прежнего названия Niva. Модель теперь носит название Lada Niva Legend.
Кроме нового названия, у автомобиля появились новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Для Lada Niva Legend предусмотрели более 10 вариантов исполнения, в том числе коммерческие модели.
Для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт». Его можно купить отдельно и установить у официальных дилеров LADA. В пакете есть центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализация с обратной связью, аудиосистема с разъемами формата USB и AUX, говорится в сообщении пресс-службы компании.
В конце декабря АвтоВАЗ запустил серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
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