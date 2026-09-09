Инфраструктурные кредиты привлекли в СЗФО 533 млрд рублей, введено 7,3 млн кв. м жилья

Также создано более 11 тыс. рабочих мест

Фото: Динар Фатыхов

Благодаря инфраструктурным бюджетным, специальным казначейским и казначейским инфраструктурным кредитам в Северо-Западном федеральном округе с 2022 года введено более 7,3 млн кв. м жилья, привлечено свыше 533 млрд рублей внебюджетных средств и создано более 11 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, его слова приводит пресс-служба правительства России.

За первое полугодие 2026 года план по вводу жилья перевыполнен на 845 тыс. кв. м. Лидерами стали Санкт-Петербург (3,8 млн кв. м), Ленинградская область (1,4 млн кв. м) и Вологодская область (более 1,1 млн кв. м).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гендиректор Фонда развития территорий Василий Купызин добавил, что с 2022 года в СЗФО завершено 63 объекта, из них 38 относятся к коммунальной инфраструктуре (более 100 км сетей). Работа продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее сообщалось, что 6,37 млн рублей направили на развитие социальной инфраструктуры Алексеевского района. На поддержку личных подсобных хозяйств выделили более 14 млн рублей субсидий.

Алсу Сабирзанова