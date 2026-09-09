В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов

Он закрыт более семи часов

Фото: Галия Гарифуллина

В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло

Так, в Казани перенесены восемь рейсов на вылет. В частности, с задержкой самолеты полетят в Душанбе, Стамбул, Самарканд, Москву.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В Казань задерживаются 17 рейсов, в том числе из Бишкека, Бохтара, Стамбула, Москвы и Сочи.

Отметим, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в казанском аэропорту, введенные в 04:43, были сняты в 09:30, о чем сообщила «Реальному времени» пресс-служба.



Галия Гарифуллина