В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов
Он закрыт более семи часов
В аэропорту Казани задерживаются более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло
Так, в Казани перенесены восемь рейсов на вылет. В частности, с задержкой самолеты полетят в Душанбе, Стамбул, Самарканд, Москву.
В Казань задерживаются 17 рейсов, в том числе из Бишкека, Бохтара, Стамбула, Москвы и Сочи.
Отметим, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов в казанском аэропорту, введенные в 04:43, были сняты в 09:30, о чем сообщила «Реальному времени» пресс-служба.
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