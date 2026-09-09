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Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования активов России для Украины

12:59, 09.09.2026

Указывается, что такое решение принято в связи с отсутствием юрисдикции у судебного органа ЕС по этому вопросу

Суд ЕС отклонил иск Венгрии против использования активов России для Украины
Фото: Guillaume Périgois на Unsplash

Венгрия не смогла оспорить выделение Украине первого транша из доходов от замороженных российских активов. Иск был отклонен судом Евросоюза, передает ТАСС.

Указывается, что такое решение принято в связи с отсутствием юрисдикции у судебного органа ЕС по этому вопросу.

Pepi Stojanovski на Unsplash

Речь идет о решении комитета Европейского фонда мира от 21 июня 2024 года. Оно гласило, что первый транш из «чрезвычайных доходов», полученных от замороженных активов России, должен быть направлен на военную поддержку Украины. Венгрия пыталась оспорить решение, утверждая, что была неправомерно лишена права голоса, так как не являлась «вносящей вклад страной-членом».

Суд в Люксембурге пришел к выводу, что оспариваемое решение отражает политический и стратегический курс в сфере общей внешней политики и политики безопасности и не подлежит судебному контролю.

Напомним, в агусте государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) объявил, что у Берна нет юридических оснований для конфискации замороженных российских активов.

Галия Гарифуллина

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