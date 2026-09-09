Путин: товарооборот России и Вьетнама удвоил темпы роста в первом полугодии

Об этом президент России заявил на переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом

Темпы роста взаимного товарооборота России и Вьетнама за первые шесть месяцев 2026 года удвоились по сравнению с прошлым годом, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что в 2025 году прирост составил почти 6%, а в первом полугодии текущего года динамика ускорилась вдвое. Также он подчеркнул, что Вьетнам за годы независимости добился впечатляющих успехов, и назвал отношения между странами «особой дружбой».

Путин выразил уверенность, что подписываемые по итогам визита документы станут хорошей основой для дальнейшего развития стратегического партнерства.

Ранее сообщалось, что руководство авиакомпании из Вьетнама обсудило сотрудничество с Татарстаном. Раис республики Рустам Минниханов провел рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air.

Алсу Сабирзанова