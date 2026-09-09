В Казани завершили благоустройство бульвара «Ярдэм» на ул. Серова

По периметру водоема появился деревянный настил со смотровыми площадками, сформирован веломаршрут для маломобильных жителей

В Казани завершили заключительную, четвертую очередь благоустройства бульвара на ул. Серова. Ему официально присвоено название «Ярдэм», сообщили в пресс-службе Минстроя республики.

По периметру водоема появился деревянный настил со смотровыми площадками. Сформирован веломаршрут для маломобильных жителей. У новой входной группы со стороны ул. Восход установлена скамья-стела с логотипом бульвара и вечерней подсветкой, которая стала не только местом для встреч, но и знаковым арт-объектом. Также в центральной части установили тактильный мнемостенд, говорится в сообщении.

Благоустройство бульвара началось в 2023 году, напомнили в пресс-службе ведомства. Первая очередь была реализована по программе развития общественных пространств в Татарстане. Остальные вошли в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общий лимит финансирования составил 783,8 млн рублей.

Напомним, в конце августа завершилось благоустройство третьей очереди набережной Кабана. Проект охватил последнюю неблагоустроенную часть береговой линии рядом со Старо-Татарской слободой и бывшей промышленной зоной, где сейчас активно развивается редевелопмент.

Галия Гарифуллина