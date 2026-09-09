Более 1500 альметьевцев отпраздновали День нефтяника с Банком ЗЕНИТ

Лекции о мошенничестве, роспись шоперов, карты желаний и браслеты удачи

Фото: предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

5 сентября в Альметьевске состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню нефтяника — профессиональному празднику работников нефтяной и газовой отрасли. Банк ЗЕНИТ присоединился к празднованию и организовал собственную площадку для жителей и гостей города. Посетителей ждали интересные мастер-классы для детей, игровые активности, розыгрыши подарков и другие развлечения.

Площадку Банка ЗЕНИТ посетили более 1500 гостей. Центром притяжения в этом году стала «Ловушка энергии» — герметичная кабинка, в которой гости мероприятия в течение 15–20 секунд проверяли свою удачу — ловили купоны, которые можно было обменять на призы от банка.

В зоне лектория дети и взрослые смогли посетить интересные и познавательные лекции от отдела обучения Банка ЗЕНИТ. На одной из них ребята в игровой форме узнали о распространенных способах мошенничества и о том, как обезопасить себя и своих близких.

предоставлено ПАО Банк ЗЕНИТ

Юные гости приняли участие в мастер-классах: расписали шоперы, составили карту желаний и смастерили браслеты удачи. После памятных фотографий в фотозоне, танцев и игр каждый мог угоститься напитками и сладостями.

В течение дня на площадке проходили розыгрыши призов — гости получили более 1000 брендированных подарков.

Празднование Дня нефтяника в пространстве «Энергия удачи» прошло в уютной и веселой атмосфере. Банк ЗЕНИТ рад возможности принести праздник жителям и гостям Альметьевска, которые смогли ярко провести время с семьей и узнать много нового и полезного.

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