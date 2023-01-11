Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

В возрасте 88 лет скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, сообщили в пресс-службе главы региона.

— Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, — написал глава Башкирии Радий Хабиров в своем telegram-канале.

Муртаза Рахимов возглавлял республику с 1993 по 2010 годы. С 1990 года по 24 декабря 1993 года он был председателем Верховного Совета БАССР. Уже 22 октября 2010 года Рахимов занял пост председателя Совета Благотворительного фонда «УРАЛ».

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Маргарита Головатенко