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Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

22:12, 11.01.2023
Скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов
Фото: bashkortostan.ru

В возрасте 88 лет скончался первый президент Башкирии Муртаза Рахимов, сообщили в пресс-службе главы региона.

— Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России. Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, — написал глава Башкирии Радий Хабиров в своем telegram-канале.

Муртаза Рахимов возглавлял республику с 1993 по 2010 годы. С 1990 года по 24 декабря 1993 года он был председателем Верховного Совета БАССР. Уже 22 октября 2010 года Рахимов занял пост председателя Совета Благотворительного фонда «УРАЛ».

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Башкортостан

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