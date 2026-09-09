Маркетплейс «Ростеха» стал недоступен из-за хакерской атаки

Это произошло сразу после запуска портала

Промышленный маркетплейс «Ростеха», о запуске которого было объявлено сегодня, подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в его телеграм-канале.

— Сегодня мы объявили о запуске первого промышленного маркетплейса, где представлена продукция предприятий «Ростеха» и других отечественных компаний. Практически сразу же после старта портал подвергся мощной хакерской атаке и сейчас недоступен, — говорится в публикации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Специалисты прямо сейчас работают над устранением причин и последствий, добавили в «Ростехе».

Напомним, с начала сентября сетевая нагрузка на российские EdTech-сервисы выросла из-за DDoS-атак. Пик нагрузки на одном из ресурсов почти в 30 раз превысил базовые показатели.



Галия Гарифуллина