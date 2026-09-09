Маркетплейс «Ростеха» стал недоступен из-за хакерской атаки
Это произошло сразу после запуска портала
Промышленный маркетплейс «Ростеха», о запуске которого было объявлено сегодня, подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в его телеграм-канале.
— Сегодня мы объявили о запуске первого промышленного маркетплейса, где представлена продукция предприятий «Ростеха» и других отечественных компаний. Практически сразу же после старта портал подвергся мощной хакерской атаке и сейчас недоступен, — говорится в публикации.
Специалисты прямо сейчас работают над устранением причин и последствий, добавили в «Ростехе».
Напомним, с начала сентября сетевая нагрузка на российские EdTech-сервисы выросла из-за DDoS-атак. Пик нагрузки на одном из ресурсов почти в 30 раз превысил базовые показатели.
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