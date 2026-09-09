В России впервые с 2021 года упала посещаемость легальных казино

Игорные зоны по итогам лета 2026 года посетили почти 716 тыс. человек

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В России впервые с 2021 года упала посещаемость легальных казино. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

Игорные зоны по итогам лета 2026 года посетили почти 716 тыс. человек. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Легальные игровые зоны, согласно законодательству, должны находиться вдали от городов и населенных пунктов. В связи с этим существенное влияние на посещаемость оказали проблемы с транспортной доступностью на фоне топливного кризиса.

— Летний сезон отпусков в этом году выдался непростым для всей индустрии гостеприимства. Самые разные вызовы, в первую очередь логистические, не могли не отразиться на показателях популярных туристических дестинаций (мест назначения), — считает исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов.

Напомним, в России рискует закрыться почти каждый десятый ТЦ. Главная причина этой тенденции заключается в изменении потребительских предпочтений: значительная часть покупок переместилась в онлайн.

Галия Гарифуллина