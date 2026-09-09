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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

10:41, 09.09.2026

Ранее они перестали действовать в Бугульме

В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Фото: Динар Фатыхов

В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Ранее они перестали действовать в Бугульме.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Казани, введенные в 04:43, были сняты в 09:30. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба аэропорта.

Галия Гарифуллина

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