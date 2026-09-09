В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Ранее они перестали действовать в Бугульме
В аэропорту Нижнекамска сняли ограничения на полеты. Ранее они перестали действовать в Бугульме.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Казани, введенные в 04:43, были сняты в 09:30. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба аэропорта.
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