Назван топ продаваемых б/у иномарок в России

Продажи подержанных легковушек снизились на 4% за месяц

Фото: Динар Фатыхов

В августе 2026 года в России реализовали 413 859 иномарок с пробегом, по данным «Автостат-Инфо». Это на 4% меньше, чем в аналогичном месяце 2025 года. Доля иностранных машин составила 75% от общего объема продаж.

За первые восемь месяцев 2026 года сменили владельца 3 056 237 автомобилей зарубежных брендов, что на 7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На вторичном рынке в августе 2026 года самыми популярными иномарками стали Toyota, продажи которых составили 59 200 единиц. На втором месте расположилась Kia с 33 277 машинами, замыкает тройку Hyundai с показателем в 29 920 автомобилей. Следующими в рейтинге идут Volkswagen (25 730 штук) и Nissan (24 190 штук).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в список вошли:

Honda (21 317 шт.)

Renault (17 916 шт.)

Chevrolet (17 277 шт.)

BMW (15 483 шт.)

Ford (15 473 шт.)

Как сообщает «Автостат-Инфо», всего в августе было продано 550 682 подержанных автомобиля, что на 8% (или 46 268 машин) меньше, чем в прошлом году. Однако в целом по итогам января — августа вторичный рынок показал положительную динамику с ростом на 1,6%. За восемь месяцев было реализовано 4 116 865 автомобилей с пробегом.

Ранее сообщалось, что продажи новых автомобилей в России снизились на 6,3% за месяц.

Никита Егоров