День в истории 4 января: новая версия крушения «Титаника», юбилей Зураба Церетели, День азбуки Брайля
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 4 января 2024 года
4 января отмечают Всемирный день азбуки Брайля и День Ньютона. Три года назад Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти при проникновении и распространении в России опасных инфекционных заболеваний, 20 лет назад американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса. Главные прошедшие события дня — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Зураб Церетели и Ким Миннуллин
- 1934 — скульптор, педагог, народный художник России Зураб Церетели. Он является автором памятника выдающемуся артисту балета, балетмейстеру Рудольфу Нуриеву в Казани.
- 1947 — поэт и писатель, бывший депутат Государственного совета Татарстана пятого созыва, председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев (умер в 2023 году).
- 1954 — депутат Государственного совета РТ шестого созыва Камиль Садриев.
- 1959 — директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ Ким Миннуллин.
- 1987 — бывший министр по делам молодежи РТ, помощник президента РТ, руководитель республиканского отделения российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Тимур Сулейманов.
Кто скончался: Габриэль Крамер, Эрвин Шредингер
- 1752 — математик, один из создателей линейной алгебры Габриэль Крамер.
- 1961 — австрийский физик-теоретик, разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат Эрвин Шредингер. Предложил мысленный эксперимент, названный «Кот Шредингера», при обсуждении физического смысла волновой функции. В ходе эксперимента возникает суперпозиция живого и мертвого кота, что выглядит абсурдно с точки зрения здравого смысла.
- 1973 — советский путешественник, режиссер, телеведущий, народный артист РСФСР Владимир Шнейдеров.
- 2016 — начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС России Игорь Сергун.
- 2019 — народный писатель Татарстана Мусагит Хабибуллин.
Праздники: День азбуки Брайля и День Ньютона
- Всемирный день азбуки Брайля. Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН (A/RES/73/161) в ноябре 2018 года, в целях повышения осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из средств общения для полной реализации прав человека слепых и слабовидящих людей. Дата праздника связана с днем рождения тифлопедагога Луи Брайля, который изобрел азбуку, — 4 января 1809 года.
- День Ньютона. Неофициальный праздник, посвященный дню рождения всемирно признанного физика, астронома и математика Исаака Ньютона — он родился 4 января 1643 года.
События в истории: Сталин стал человеком года, открытие самого высокого здания в мире
- 1878 — русские войска освободили Софию от турецкого владычества.
- 1896 — Юта стала 45-м штатом США.
- 1920 — Александр Колчак был лишен титула «Верховный Правитель России» и звания Верховного Главнокомандующего.
- 1943 — американский журнал «Тайм» назвал человеком 1942 года главу СССР Иосифа Сталина. Он также признавался «Человеком года» в 1939 году.
- 2004 — американский марсоход «Спирит» совершил посадку на поверхности Марса.
- 2010 — открытие самого высокого здания в мире «Бурдж-Халифа».
- 2017 — британский журналист Шенан Молони опубликовал новую версию крушения «Титаника», которое произошло 15 апреля 1912 года и унесло жизни более 1500 человек. По мнению Молони, в одном из топливных хранилищ произошло возгорание.
- 2018 — Максим Беляев переназначен заместителем председателя Верховного суда РТ на шесть лет.
- 2018 — президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении полетов в Египет. Авиасообщение между странами и Египтом приостановили после теракта на борту пассажирского А321. Тогда погибли 224 человека. Российские власти решили приостановить воздушное сообщение с Египтом, пока местные власти не улучшат систему безопасности в аэропортах.
- 2021 — стало известно, что ученые из Билькентского университета в Турции изобрели прибор, который способен выявить коронавирус в человеческом организме за десять секунд.
- 2021 — Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти при проникновении и распространении в России опасных инфекционных заболеваний.
- 2023 — в госкорпорацию «Ростех» вошли три татарстанских завода: государственный НИИ химических продуктов в Татарстане, НПО «Казанский завод точного машиностроения» в Татарстане, Казанский государственный казенный пороховой завод.
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