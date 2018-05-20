Миннуллин Ким Мугаллимович

Общая информация

Директор Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук РТ

Родился в д. Шамметово Илишевского района Башкирской АССР.

Образование:

Окончил филологический факультет Казанского государственного университета по специальности «татарский язык и литература» (1985 г.)

Трудовая деятельность:

1985 — 1988 гг. — заместитель секретаря комитета ВЛКСМ на КПО «Тасма».

1988 — 1996 гг. — младший научный сотрудник, затем научный сотрудник института языка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова АН РТ.

В 1996 г. — секретарь комитета по реализации закона РТ «О языках народов Республики Татарстан» при кабинете министров РТ.

С 1996 по 1999 гг. — ведущий референт отдела культуры и искусства аппарата кабинета министров РТ, главный референт секретариата заместителя премьер-министра РТ.

С 1999 по 2007 гг. — начальник отдела культуры и развития языков народов РТ аппарата кабинета министров РТ.

С 2007 г. — директор Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук РТ.

Кандидат филологических наук, профессор.

Дата последнего обновления: